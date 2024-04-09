Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Müslümanlara Bayram Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Müslümanlara Bayram Mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sevgi, barış ve birlikteliğin nefret, şiddet ve ayrışmaya galip gelmesi için cesaret ve umudun korunmasını istedi. Steinmeier, Müslüman cemaatlerin diğer inançlardan olan tanıdıklarını davet etmelerinin hoşgörü ve saygının önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı ve herkese huzurlu ve hayırlı bir bayram diledi.

09.04.2024 13:01  Güncelleme: 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, sevginin, barışın ve birlikteliğin nefret, şiddet ve ayrışmaya galip geldiği daha barışçıl ortak bir gelecek için cesaretin ve umudun korunmasını isteyerek Müslümanlara huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.

Steinmeier, Almanya'daki Müslümanlara yönelik Almanca, Türkçe, Arapça ve İngilizce Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Mesajında Steinmeier, "Bu yılki Ramazan Bayramı'nda siz Almanya'da yaşayan Müslümanlara en içten selamlarımı sunmak istiyorum. Yine aileleriniz, komşularınız ve dostlarınızla birlikte kutlayacağınız Ramazan Bayramı için en iyi dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Birkaç hafta önce Espelkamp kasabasında Müslümanlar ile Müslüman olmayanlarla birlikte bir iftara katıldığını aktaran Steinmeier, ramazan ve iftarın Almanya'daki çeşitli dini yaşamın bir parçası olduğunu kaydetti.

Steinmeier, mesajında "Bugün Ramazan Bayramı'nda, ülkenin dört bir yanındaki Müslüman cemaatlerin diğer inançlardan olan tanıdıklarını davet etmeleri, hoşgörü ve saygının, birlikte yaşama ve fikir alışverişinde bulunma arzusunun önemli bir göstergesidir. Sevginin, barışın ve birlikteliğin nefret, şiddet ve ayrışmaya galip geldiği daha barışçıl ortak bir gelecek için cesaretimizi ve umudumuzu koruyalım. Hepinize huzurlu ve hayırlı bir bayram diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı, Almanya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Müslümanlara Bayram Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bayburt'ta Ramazan Bayramı Alışveriş Yoğunluğu
    13:57 Bayburt'ta Ramazan Bayramı Alışveriş Yoğunluğu

    Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ederek bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte banka ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, köylerden gelen vatandaşlar köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Bayram alışverişini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönme hazırlığı yapıyor. Fırıncı esnafları ise bayram ekmeği için uzun mesai harcıyor.

  • Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti
    13:55 Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti

    Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'yi ziyaret etti. Ziyarette, Giresun'un ihtiyaçları ve beklentileri başta olmak üzere kenti ilgilendiren çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Vali Serdengeçti, Köse'ye görevinde başarılar diledi ve Köse ise Vali Serdengeçti'ye misafirperverliği için teşekkür etti.

  • Batman'da Karabuğday Ekimi Hibe Destekli Gerçekleştirildi
    13:53 Batman'da Karabuğday Ekimi Hibe Destekli Gerçekleştirildi

    Batman'ın Beşiri ilçesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde deneme amacıyla tamamı hibe destekli karabuğday ekimi yapıldı. İlçede gerçekleştirilen deneme amaçlı karabuğday ekimi, çölyak hastaları için önemli bir gıda ürünü olan glütensiz un ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Ayrıca karabuğdayın arı gelişimine de katkı sağladığı belirtilerek, ekim alanının genişletilmesi amaçlanıyor.

  • Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, vatandaşları bayramlaşmaya davet etti
    13:52 Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, vatandaşları bayramlaşmaya davet etti

    Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Ramazan Bayramı'nın 1. günü Tekkeköy İlçe Meydanı'nda yapılacak bayramlaşmaya tüm vatandaşları davet etti. Başkan Candal, bayramın sevgi ve saygıyı pekiştirmek, kardeşlik bağlarını güçlendirmek için bir fırsat olduğunu belirtti.

  • Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında güncel bilgiler
    13:51 Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında güncel bilgiler

    Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.

  • Hamas Yöneticisi: Türkiye'nin Gazze'ye Verdiği Destek Seçkin
    13:49 Hamas Yöneticisi: Türkiye'nin Gazze'ye Verdiği Destek Seçkin

    Hamas yöneticisi Sami Ebu Zuhri, Türkiye ile Hamas arasındaki ilişkileri övgüyle nitelendirerek Türkiye'nin Gazze'ye verdiği diplomatik ve insani yardımları takdir ettiğini belirtti. Ebu Zuhri, Türkiye'nin Gazze'deki savaşın durmasını sağlamak için liderlik edebileceğini ve Hamas ile Filistin halkına büyük hizmet ettiğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini ve müzakerelerin sonuçsuz kaldığını ifade etti.

  • Yalova'da jandarma operasyonunda Suudi zanlı gözaltına alındı
    13:49 Yalova'da jandarma operasyonunda Suudi zanlı gözaltına alındı

    Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Suudi Arabistan uyruklu A.S.A.'nin uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisi üzerine yapılan aramada, 68 gram plaka esrar, 2 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatları ve terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
12:32 Abdullah Zeydan’a mazbata verilmesi Bahçeli’yi küplere bindirdi Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi Bahçeli'yi küplere bindirdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
12:30 Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı
12:16 Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak
11:58 İstanbul’da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü İstanbul'da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:47 Almanya’da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu görevden alındı Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu görevden alındı
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Kağıthane’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 13:58:22. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den Müslümanlara Bayram Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement