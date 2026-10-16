Almanya'da 4 milyar lira suç geliri iddiasıyla aranan şüpheli estetikte yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da 4 milyar lira suç geliri iddiasıyla aranan şüpheli estetikte yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 4 milyar lira suç geliri elde ettiği iddiasıyla kırmızı bültenle aranan şüpheli, sahte kimlikle estetik ameliyat için yakalandı. Birlikte hareket ettiği değerlendirilen 7 zanlı gözaltına alındı, 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Almanya'da dolandırıcılık yaparak 4 milyon dolar suç geliri elde ettiği iddiasıyla kırmızı bültenle aranan şüpheli ve birlikte hareket ettikleri belirlenen 7 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Almanya'da dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunarak 4 milyar lira suç geliri elde ettiği iddia edilen ve kırmızı bültenle aranan M.H.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve devam eden adli süreçler bulunduğu tespit edilen şüpheli, sahte kimlik kullanarak yüzüne estetik ameliyat yaptırmak istediği sırada düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çalışmaların devamında, M.H.A. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen şüpheliler A.Y, M.K, M.C.S, İ.K, O.B, Ö.F.A. ve T.A. da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda tabanca, uzun namlulu otomatik silah, uyuşturucu ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ele geçirildi.

Çalışmalarda, şüphelilerin Maltepe'de çok sayıda ev kiralayıp çağrı merkezleri oluşturarak Almanya'daki kişilere yönelik dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmaya hazırlandıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkGüvenlik3. SayfaAmeliyatAlmanyaGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu Üniversite hocasının paylaşımı olay oldu
Zam oranı sızdı İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
15:27
Arda Turan’ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
14:52
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
Mağdur vatandaş canlı yayında ağlayarak anlattı: Her şeyim gitti, 2 yetim büyütüyorum
14:14
5 bin kişi hastanelik eden Tokat’taki salgın büyüyor Korkutan kedi-köpek detayı
5 bin kişi hastanelik eden Tokat'taki salgın büyüyor! Korkutan kedi-köpek detayı
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 15:39:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Almanya'da 4 milyar lira suç geliri iddiasıyla aranan şüpheli estetikte yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei