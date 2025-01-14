Almanya'da 41 Parti Erken Seçimlere Katılacak - Son Dakika
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Almanya'da 41 Parti Erken Seçimlere Katılacak

Almanya'da 23 Şubat'taki erken genel seçimler için 41 parti onay aldı, DAVA katılabilecek.

14.01.2025 21:16
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Almanya'da, Federal Seçim Kurulu 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimlere 41 partinin katılmasına onay verdi.

Federal Seçim Kurulundan yapılan açıklamada, partilerin seçimlere katılım başvuruları konusundaki değerlendirmelerin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, Federal Meclis'te veya eyalet meclislerinde, en son yapılan seçimlerden bu yana kesintisiz en az 5 milletvekiliyle temsil edilen 10 partinin yanı sıra seçimlere katılmak için başvuruda bulunan 31 siyasi oluşumun da parti olarak kabul edildiği ve seçimlere katılabilecekleri bildirildi.

Buna göre, Türkler öncülüğünde kurulan "Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak" (Demokratischen Allianz für Vielfalt und Aufbruch-DAVA) Partisi de seçimlere katılabilecek.

Seçimlere katılmak için başvuran "Döner Partisi"ne (Temel Kaynakların Ekonomik Olarak Yeniden Düzenlenmesi İçin Alman Partisi) ise onay çıkmadı.

Aşırı sağcı "Kimlikçi Hareket", "Motorsporları için Parti" ve "Emekliler Partisi" gibi oluşumlar da onay alamadı.

Onay alamayan partilerin 18 Ocak'a kadar Federal Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunma hakkı bulunuyor.

Federal Seçim Kurulu, siyasi oluşumların sadece seçimlere katılmak için öngörülen formalite şartlarına uyup uymadığını inceliyor. Söz konusu oluşumların seçim programları değerlendirilmiyor.

Almanya'da 56 parti ve siyasi oluşum 23 Şubat'ta düzenlenecek erken genel seçimlere katılmak için başvuruda bulunmuştu.???????

Kaynak: AA

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