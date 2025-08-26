Almanya'da aşırı sağcı eylemler nedeniyle 97 asker görevden alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Almanya'da aşırı sağcı eylemler nedeniyle 97 asker görevden alındı

Almanya\'da aşırı sağcı eylemler nedeniyle 97 asker görevden alındı
26.08.2025 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da 2024 yılında ordudaki aşırı sağcı eylemler nedeni ile 97 askeri personel görevden alındı.

Almanya, 2024 yılında ordudaki aşırı sağcı eylemler nedeni ile 97 askeri personelin görevden alındığını açıkladı. 2023'te görevden alınan askeri personel sayısı 62 olarak kaydedildi. Federal Savunma Bakanlığı, geçen yıl 280 şüpheli aşırı sağcı vaka yaşandığını açıkladı.

AŞIRI SAĞCI EYLEMLER NEDENİYLE 97 ASKER GÖREVDEN ALINDI

Almanya'da 2024'te "aşırı sağcı" eylemler nedeniyle ordudaki 97 askeri personelin görevden alındığı bildirildi.

Federal Mecliste Sol Partili bir milletvekilinin soru önergesine Federal Savunma Bakanlığınca verilen yanıtta, 2024'te ordudan 97 askeri personelin görevden alındığı belirtilirken, bu sayının 2023'te 62 olduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, geçen yıl 280 şüpheli "aşırı sağcı" vaka gerçekleştiği, bu vakalar arasında "Hitler selamları, ırkçı söylemler, aşırı sağcı şarkılar söylenmesi" gibi eylemlerin olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da aşırı sağcı eylemler nedeniyle 97 asker görevden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar
Şanlıurfa’da ’otlatma’ kavgası kanlı bitti 1 ölü, 2 yaralı Şanlıurfa'da 'otlatma' kavgası kanlı bitti! 1 ölü, 2 yaralı
Yunus Akgün’den Dursun Özbek’e: Galatasaray’a yanlış yapmam Yunus Akgün'den Dursun Özbek'e: Galatasaray'a yanlış yapmam
İnşaatta korku dolu anlar: Konteynerin üstünde ceset bulundu İnşaatta korku dolu anlar: Konteynerin üstünde ceset bulundu
Berisha Süper Lig’e geri dönüyor Berisha Süper Lig'e geri dönüyor
Trump’ın elindeki morluk dikkat çekti, Beyaz Saray “Sık sık el sıkışmaktan“ dedi Trump'ın elindeki morluk dikkat çekti, Beyaz Saray "Sık sık el sıkışmaktan" dedi
Nereden nereye Milli Takım’ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü Nereden nereye! Milli Takım'ın efsane golcüsü 3 yıl boş gezdikten sonra amatöre düştü
Kartal’da işçiler iş yavaşlattı İlçede çöp dağları oluştu Kartal'da işçiler iş yavaşlattı! İlçede çöp dağları oluştu
Şanlıurfa’da otele silahlı saldırı: 8 gözaltı Şanlıurfa'da otele silahlı saldırı: 8 gözaltı

15:45
Hakem Kurulu onayladı İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
17:01
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 20:15:51. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da aşırı sağcı eylemler nedeniyle 97 asker görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.