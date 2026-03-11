Almanya'da AfD'ye Endişe Verici Destek

Uzmanlar, Almanya'da yapılan Baden-Württemberg Eyalet Meclisi seçimlerinde AfD'nin oy oranını yüzde 18,8'e çıkarmasını "endişe verici" olarak değerlendirirken, bu durumun hem federal siyaset hem de Almanya demokrasisi için ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

8 Mart'ta yapılan Baden-Württemberg Eyalet Meclisi seçimlerinde oyların yüzde 30,2'sini alan Yeşiller Partisi birinci oldu. Partinin oy oranı, 2021 seçimlerine göre 2,4 puan düştü.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise oy oranını 5 yıl önceye kıyasla 5,6 puan artırmasına rağmen yüzde 29,7 ile ikinci sırada kaldı.

AfD oy oranını yüzde 18,8'e çıkararak üçüncü parti oldu. AfD, 2021 seçimlerine göre oy oranını 9,1 puan artırarak, bu seçimde en fazla oy kazanan parti oldu.

Hükümetteki CDU'nun koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise bir önceki seçimlere göre 5,5 puan kaybederek yüzde 5,5 oyla Baden-Württemberg Eyalet Meclisine giren dördüncü parti oldu.

Seçim sonuçlarıyla, Baden-Württemberg'de 10 yıldır iktidarda olan Yeşiller-CDU koalisyon hükümetinin devam etmesi bekleniyor.

Kassel Üniversitesinden siyaset bilimci Prof. Dr. Schroeder, AA muhabirine, eyaletteki hükümet yapısında bir değişiklik olmayacağı için seçim sonuçlarının federal düzeyde büyük bir etkisi olacağını düşünmediğini ancak Yeşiller Partisi için olumlu bir etki olabileceğini belirterek, "Çünkü Yeşiller, son iki yıldan bu yana muhafazakarların ana rakibi olarak görülüyordu. Bu böyle devam edemez." dedi.

Schroeder, seçim sonuçlarının federal siyasette, özellikle enerji ve ekolojik dönüşüm politikalarına etkisi olabileceğine işaret etti.

İleri düzey sanayiye sahip Baden-Württemberg'de AfD'nin oy oranını önceki seçimlere göre yaklaşık iki kat artırmasını değerlendiren Schroeder, "Önde gelen bir ekonomiye sahip eyalet olduğu için bu durum ciddi şekilde endişe verici. İnsanlar burada iyi kazanıyorlar." diye konuştu.

Schroeder, AfD'nin 2016'da Baden-Württemberg'de benzer bir sonuç elde ettiğini hatırlattı.

AfD'nin "insanların endişeleri konusunda bir taşıyıcı platform olarak kendisini konumlandırdığını" aktaran Schroeder, "AfD'yi tanımlayan şey çöküş politikasıdır, öfke ve kin siyaseti yapmaktadır. Bu ülke için iyi değildir." ifadelerini kullandı.

Schroeder, ülkede bu basit bakış açısına ilgi duyan ve bu konuda heyecanlanan bir potansiyelin bulunduğunu vurgulayarak, AfD'nin ülke siyasetinde önemli bir aktör olmaya devam edeceğini kaydetti.

İnsanları kazanma konusunda diğer partilere önerilerde bulunan Schroeder, yerleşik partilerin verdikleri yanıtlarda daha net olmaları, daha cazip hale gelmeleri ve özellikle ülkenin gelişmesine ilişkin kaygıları olan gruplara daha iyi hitap etmeleri gerektiğini kaydetti.

"AfD'nin siyasi düşünceleri siyasetin merkezine yerleşiyor"

Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da AfD'nin Baden-Württemberg eyaletinde oy oranını artırmasına dikkati çekerek, bu durumun Almanya demokrasisi açısından endişe verici bir gelişme olduğunu belirtti.

Sofuoğlu, partinin sadece bu eyalette değil, ülkenin diğer bölgelerinde de oylarını artırdığını ifade etti.

Yerleşik siyasi partilerin kendi söylemlerini gündeme taşımak yerine AfD'nin söylemlerini kullandıklarını eleştiren Sofuoğlu, "Bir taraftan AfD'nin oyları yükselirken, diğer taraftan da AfD'nin siyasi düşünceleri siyasetin merkezine yerleşiyor. Bence bu, AfD'nin oylarının yükselmesinden daha tehlikeli." dedi.

Sofuoğlu, diğer partilere AfD'ye karşı net bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

Bu yıl ülkenin doğusunda bulunan Saksonya-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern'de eyalet meclisi seçimleri yapılacağını hatırlatan Sofuoğlu, bu eyaletlerde seçimlerden sonra büyük olasılıkla AfD'nin olmadığı bir hükümet kurulmasının mümkün olmayacağını ve diğer partilerin nasıl tavır alacağının henüz belli olmadığını kaydetti.

Sofuoğlu, AfD'yi "tüm aşırı sağ düşüncenin toplama merkezi" olarak nitelendirerek, "Almanya'nın geleneğinde yüzde 25'e yakın bir oy potansiyelleri var. Şu anda bütün eksikliklerine, yanlışlıklarına ve aşırı sağ söylemlerine rağmen oylarını artırıyor olmaları şunu gösteriyor: Artık Almanya'da aşırı sağın kendisini ifade edebileceği bir parti var." diye konuştu.

Baden-Württemberg'in zengin, işsizliğin düşük ve insanların mutlu olduğu bir eyalet olduğuna dikkati çeken Sofuoğlu, "Buna rağmen AfD oylarını yüzde 18'e çıkardı. Almanya'da artık aşırı sağ gerçeğini kabul etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu, buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü AfD, bugün Almanya'daki göçmenler, Müslümanlar ve Yahudiler için, en önemlisi ise Almanya demokrasisi için büyük bir tehlike oluşturuyor." şeklinde konuştu.