Almanya'da AfD'ye Endişe Verici Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da AfD'ye Endişe Verici Destek

11.03.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baden-Württemberg seçimlerinde AfD'nin oy oranı %18,8'e çıktı, uzmanlar riskleri vurguladı.

Uzmanlar, Almanya'da yapılan Baden-Württemberg Eyalet Meclisi seçimlerinde AfD'nin oy oranını yüzde 18,8'e çıkarmasını "endişe verici" olarak değerlendirirken, bu durumun hem federal siyaset hem de Almanya demokrasisi için ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

8 Mart'ta yapılan Baden-Württemberg Eyalet Meclisi seçimlerinde oyların yüzde 30,2'sini alan Yeşiller Partisi birinci oldu. Partinin oy oranı, 2021 seçimlerine göre 2,4 puan düştü.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise oy oranını 5 yıl önceye kıyasla 5,6 puan artırmasına rağmen yüzde 29,7 ile ikinci sırada kaldı.

AfD oy oranını yüzde 18,8'e çıkararak üçüncü parti oldu. AfD, 2021 seçimlerine göre oy oranını 9,1 puan artırarak, bu seçimde en fazla oy kazanan parti oldu.

Hükümetteki CDU'nun koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise bir önceki seçimlere göre 5,5 puan kaybederek yüzde 5,5 oyla Baden-Württemberg Eyalet Meclisine giren dördüncü parti oldu.

Seçim sonuçlarıyla, Baden-Württemberg'de 10 yıldır iktidarda olan Yeşiller-CDU koalisyon hükümetinin devam etmesi bekleniyor.

Kassel Üniversitesinden siyaset bilimci Prof. Dr. Schroeder, AA muhabirine, eyaletteki hükümet yapısında bir değişiklik olmayacağı için seçim sonuçlarının federal düzeyde büyük bir etkisi olacağını düşünmediğini ancak Yeşiller Partisi için olumlu bir etki olabileceğini belirterek, "Çünkü Yeşiller, son iki yıldan bu yana muhafazakarların ana rakibi olarak görülüyordu. Bu böyle devam edemez." dedi.

Schroeder, seçim sonuçlarının federal siyasette, özellikle enerji ve ekolojik dönüşüm politikalarına etkisi olabileceğine işaret etti.

İleri düzey sanayiye sahip Baden-Württemberg'de AfD'nin oy oranını önceki seçimlere göre yaklaşık iki kat artırmasını değerlendiren Schroeder, "Önde gelen bir ekonomiye sahip eyalet olduğu için bu durum ciddi şekilde endişe verici. İnsanlar burada iyi kazanıyorlar." diye konuştu.

Schroeder, AfD'nin 2016'da Baden-Württemberg'de benzer bir sonuç elde ettiğini hatırlattı.

AfD'nin "insanların endişeleri konusunda bir taşıyıcı platform olarak kendisini konumlandırdığını" aktaran Schroeder, "AfD'yi tanımlayan şey çöküş politikasıdır, öfke ve kin siyaseti yapmaktadır. Bu ülke için iyi değildir." ifadelerini kullandı.

Schroeder, ülkede bu basit bakış açısına ilgi duyan ve bu konuda heyecanlanan bir potansiyelin bulunduğunu vurgulayarak, AfD'nin ülke siyasetinde önemli bir aktör olmaya devam edeceğini kaydetti.

İnsanları kazanma konusunda diğer partilere önerilerde bulunan Schroeder, yerleşik partilerin verdikleri yanıtlarda daha net olmaları, daha cazip hale gelmeleri ve özellikle ülkenin gelişmesine ilişkin kaygıları olan gruplara daha iyi hitap etmeleri gerektiğini kaydetti.

"AfD'nin siyasi düşünceleri siyasetin merkezine yerleşiyor"

Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da AfD'nin Baden-Württemberg eyaletinde oy oranını artırmasına dikkati çekerek, bu durumun Almanya demokrasisi açısından endişe verici bir gelişme olduğunu belirtti.

Sofuoğlu, partinin sadece bu eyalette değil, ülkenin diğer bölgelerinde de oylarını artırdığını ifade etti.

Yerleşik siyasi partilerin kendi söylemlerini gündeme taşımak yerine AfD'nin söylemlerini kullandıklarını eleştiren Sofuoğlu, "Bir taraftan AfD'nin oyları yükselirken, diğer taraftan da AfD'nin siyasi düşünceleri siyasetin merkezine yerleşiyor. Bence bu, AfD'nin oylarının yükselmesinden daha tehlikeli." dedi.

Sofuoğlu, diğer partilere AfD'ye karşı net bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

Bu yıl ülkenin doğusunda bulunan Saksonya-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern'de eyalet meclisi seçimleri yapılacağını hatırlatan Sofuoğlu, bu eyaletlerde seçimlerden sonra büyük olasılıkla AfD'nin olmadığı bir hükümet kurulmasının mümkün olmayacağını ve diğer partilerin nasıl tavır alacağının henüz belli olmadığını kaydetti.

Sofuoğlu, AfD'yi "tüm aşırı sağ düşüncenin toplama merkezi" olarak nitelendirerek, "Almanya'nın geleneğinde yüzde 25'e yakın bir oy potansiyelleri var. Şu anda bütün eksikliklerine, yanlışlıklarına ve aşırı sağ söylemlerine rağmen oylarını artırıyor olmaları şunu gösteriyor: Artık Almanya'da aşırı sağın kendisini ifade edebileceği bir parti var." diye konuştu.

Baden-Württemberg'in zengin, işsizliğin düşük ve insanların mutlu olduğu bir eyalet olduğuna dikkati çeken Sofuoğlu, "Buna rağmen AfD oylarını yüzde 18'e çıkardı. Almanya'da artık aşırı sağ gerçeğini kabul etmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Sofuoğlu, buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü AfD, bugün Almanya'daki göçmenler, Müslümanlar ve Yahudiler için, en önemlisi ise Almanya demokrasisi için büyük bir tehlike oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Baden-Württemberg, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da AfD'ye Endişe Verici Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti Ölen futbolcuyu kadroya yazdı: Özür dilemek yerine resmen dalga geçti
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
’’Galatasaray için çok kötü bir gece olacak’’ diyen Ahmet Çakar’a büyük şok ''Galatasaray için çok kötü bir gece olacak'' diyen Ahmet Çakar'a büyük şok
Siyasetçi ve akademisyenleri bile tuzağına düşürdü Şerife Yılmaz tutuklandı Siyasetçi ve akademisyenleri bile tuzağına düşürdü! Şerife Yılmaz tutuklandı
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Çok sayıda gözaltı var Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Yüksel Yıldırım’ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
Yüksel Yıldırım'ın Galatasaray için söylediklerine tepki yağıyor
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 13:53:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Almanya'da AfD'ye Endişe Verici Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.