Almanya\'da istihbarat başkanı, AfD\'nin demokrasi için bir tehlike olduğunu söyledi

??????? Almanya'nın Bavyera eyaletinde istihbarattan sorumlu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Burkhard Körner, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) demokrasi için bir tehlike olduğunu söyledi.

Körner, Spiegel dergisine verdiği röportajda, AfD'nin gittikçe radikalleştiğini tespit ettiklerini belirterek, partinin artık "Kimlikçi Hareket" ve aşırı sağcı "Compact" dergisine mesafe koymadığını ifade etti.

Bazı parti üyelerinin internet üzerinden yaptıkları sohbetlerde açık bir şekilde "darbe fantezileri"ni dillendirdiği bilgisini paylaşan Körner, "AfD açık bir şekilde demokrasi için bir tehlikedir." dedi.

Körner, Bavyera'da AfD'nin herhangi bir kısıtlama olmaksızın eyaletin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlendiğini ve tüm istihbarat araçlarının kullanıldığını aktardı.

AfD'yi kapatma tartışmaları

AfD'nin kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Körner, "Parti yasaklamanın önündeki engeller çok yüksek. Partinin temel demokratik düzene karşı agresif ve militan eylemlerde bulunduğunun kanıtlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Federal Anayasa Mahkemesinde yapılacak böyle bir başvurunun başarısız olma riskinin yüksek olduğuna işaret eden Körner, bunun da AfD'ye yarayacağı uyarısına bulundu.

AfD'nin yasaklanması konusu

Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz de Federal Meclis'te AfD'nin yasaklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, bu konuda karar almanın yürütmenin görevi olduğunu vurgulayarak, "Bu Almanya İçişleri Bakanının, gerekirse Bakanlar Kurulunun ve Başbakanın konusudur." dedi.

Almanya Maliye Bakanı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner ise AfD hakkında kapatma davası açılmasına karşı olduğunu belirterek, yasal engeller çok yüksek olduğu için böyle bir adımın etkisiz olacağını söyledi.

"Kapatma davasının hiçbir işe yaramayacağına inanıyorum." diyen Lindner, AfD'yi argümanlarla yenmek gerektiğini kaydetti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise Südwestfunk radyosuna yaptığı açıklamada AfD'ye kapatma davası açılabileceğini belirterek, böyle bir adımın "mevcut olan keskin kılıç" olduğunu ifade etti.

Böyle bir adım atılmasının prensip olarak dışlanmayacağını aktaran Faeser, ancak parti kapatmanın talep edildiği izleniminin oluşmaması gerektiğini kaydetti.

Almanya'nın Postdam şehrinde, Kasım 2023'te AfD politikacılarının ve bazı Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) üyelerinin, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı.

Avusturya'daki aşırı sağcı "Kimlikçi Hareketinin" eski lideri Martin Sellner'in de katıldığı toplantıda, sığınmacıların, ülkede kalma hakkı bulunan yabancıların ve Avrupa kültürünü benimsemeyen Alman vatandaşlarının sınır dışı edilmesini öngören bir planın görüşüldüğü belirtilmişti.

Gizli görüşmenin ortaya çıkması üzerine AfD'nin kapatılmasına ilişkin tartışmalar başlamıştı.