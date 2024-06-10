Almanya'da AP Seçimlerinde Hükümet Partileri Oy Kaybetti - Son Dakika
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Almanya'da AP Seçimlerinde Hükümet Partileri Oy Kaybetti

Almanya\'da AP Seçimlerinde Hükümet Partileri Oy Kaybetti

Almanya'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) büyük bir oy kaybı yaşadı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri seçimin galibi olsa da aşırı sağcı popülist AfD ve Sol Parti'den ayrılan Sahra Wagenknecht'in BSW Partisi oylarını en çok artıran partiler oldu. Alman halkının hükümete olan memnuniyetsizliği de seçim sonuçlarına yansıdı.

10.06.2024 13:15
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Almanya'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) oy kaybederek büyük darbe aldı.

AP seçimlerinde Almanya'da Başbakan Olaf Scholz liderliğindeki koalisyon hükümeti oy kaybetti.

Yeşiller, 2019'daki seçimlere göre 8,6 puan, SPD 1,9 puan ve FDP ise 0,2 puan oy kaybı yaşadı.

Bir önceki seçimlere göre oyunu 1,1 puan artırarak yüzde 30 alan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri seçimin galibi oldu ancak oylarını en fazla artıranlar, sağ ve sol uçta yer alan partiler oldu.

4,9 puanlık artışla yüzde 15,9 alan aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi ile Sol Parti'den (AfD) ayrılan ve girdiği ilk seçimde yüzde 6,2 alan Sahra Wagenknecht'in BSW Partisi, oylarını en çok artıran partiler olarak öne çıktı.

Aşırı sağcı AfD güçlendi

Seçim kampanyası sırasında yoğun eleştiriler ve mahkeme süreçlerine rağmen oy oranını 4,9 puan artıran aşırı sağcı popülist AfD, Alman siyasetinde ikinci sıraya yerleşti.

AfD'nin özellikle 1990'daki birleşmeden önce eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde (Eski Doğu Almanya - DDR) yer alan doğu eyaletlerinde çok güçlü olduğu ve sandıktan birinci çıktığı görülüyor.

Seçim analizlerinde halkın, özellikle sınırlayıcı göç ve mülteci politikalarında AfD'ye teveccüh gösterdiği ifade ediliyor.

Aynı zamanda özellikle doğu eyaletlerinde AfD'nin, mevcut partilere tepki amaçlı oy almadığı, sorunları çözebilecek parti olarak görüldüğü belirtiliyor.

Sol Partiden ayrılan Sahra Wagenknecht'in BSW Partisi de ilk kez girdiği seçimlerde yüzde 6,2 oy aldı. BSW, özellikle hükümetin Ukrayna'ya yönelik tutumunu eleştirmesiyle biliniyor.

Halk, iktidarla ilgili memnuniyetsizliğini sandığa yansıttı

Alman halkının hükümetten memnun olmaması, AP seçimlerine de yansıdı.

Seçim analizlerine göre halkın sadece yüzde 22'si mevcut hükümetten memnun, yüzde 76'sı ise memnun değil. Almanya Başbakanı Scholz'un iyi bir başbakan olduğunu savunanların oranı sadece yüzde 23'te kaldı.

Yeşiller Partisi, 2019'a göre yüzde 8,6 oy kaybederek yüzde 11,9 ile dördüncü sıraya geriledi.

Yeşillerin büyük oy kaybı yaşamasında seçmenlerin dünyada krizlerin olduğu dönemde daha fazla güvenlik, göç ve barışı sağlama konularını öncelemesi gösteriliyor.

Hükümetin üçüncü ortağı FPD ise sadece 0,2 puan kaybederek hükümetteki diğer partilere göre oylarını büyük çapta korudu. Seçmenlerin FDP'yi hükümette kriz çıkaran parti görmelerinin, AP seçimlerinde oy kaybetmesine yol açtığı belirtiliyor.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri, Almanya'da AP seçimlerinde en fazla oy alarak kağıt üstünde seçimlerin kazananı görülüyor ancak halkın hükümete güveninin bu kadar düşük olduğu bir ortamda CDU/CSU'nun oylarını önceki seçimlere göre sadece 1,1 puan artırması yetersiz bulunuyor.

Alman halkının sadece yüzde 39'u Almanya'daki sorunları CDU/CSU'nun çözebileceğine inanıyor. Halkın yarısına yakını (yüzde 49) sorunları çözemeyecekleri kanaatinde.

Medyaya yansımaları

AfD'nin AP seçimlerinde başarı elde etmesi, Alman medyasında da geniş yer buldu.

Bild gazetesi, "Başbakana tokat" manşetini attı, SPD'nin AP seçimlerinde geride kaldığı belirtildi. Haberde SPD'nin yüzde 13,9 oyla tarihinin en kötü sonuçlarından birisini aldığı yorumu yapıldı.

Welt gazetesi, AP seçimlerinde Almanya'da özellikle Yeşiller Partisinin çöktüğünü yazdı. SPD'nin krize doğru yol aldığı, AfD'nin ise daha da istikrarlı duruma geldiği vurgulandı.

Tagesspiegel gazetesinde yer alan yorumda da Almanya'daki iktidarın yaşam mücadelesi verdiğine işaret edildi.

Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de gazeteye yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının SPD için kötü olduğuna dikkati çekerek, "Halk, bu iktidara artık yeter diyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da AP Seçimlerinde Hükümet Partileri Oy Kaybetti - Son Dakika

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