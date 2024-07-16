Almanya'da aşırı sağcı derginin yasaklanması basın özgürlüğüne darbe olarak nitelendirildi - Son Dakika
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Almanya'da aşırı sağcı derginin yasaklanması basın özgürlüğüne darbe olarak nitelendirildi

Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, ülkede aşırı sağcı "Compact" dergisinin yasaklanmasını "basın özgürlüğüne vurulmuş darbe" olarak nitelendirdi.

16.07.2024 16:24
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Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, ülkede aşırı sağcı "Compact" dergisinin yasaklanmasını "basın özgürlüğüne vurulmuş darbe" olarak nitelendirdi.

Aşırı sağcı popülist AfD Partisinin eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, aşırı sağcı "Compact" dergisinin yasaklanmasına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bir basın organının yasaklanmasının söylem ve fikir çeşitliliğinin reddedilmesi anlamına geldiği belirtildi.

"Compact dergisinin yasaklanması basın özgürlüğüne vurulmuş ağır bir darbedir." denilen açıklamada, bu gelişmelerin büyük endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser eleştirel haberciliği bastırmak için yetkilerini kötüye kullanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Compact dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Jürgen Elsaesser de derginin yasaklanmasını "çirkin bir olay" olarak nitelendirdi ve bu yasaklamanın "basın özgürlüğüne benzeri görülmemiş bir müdahale" olduğunu belirtti.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılan "Compact" dergisini yasakladığını açıklamıştı.

Faeser, Compact dergisinin aşırı sağcı kesimin sözcüsü olduğunu belirterek "Bu dergi, Yahudilere, göç geçmişi olan insanlara ve parlamenter demokrasimize karşı nefreti, ağza alınmayacak bir şekilde körüklemektedir." ifadelerini kullanmıştı.

Polis, derginin yasaklanmanın ardından Brandenburg, Hessen, Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde dergi yöneticilerinin evlerinde arama yapmış ve bazı malzemelere el koymuştu.

Kaynak: AA

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