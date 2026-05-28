Almanya'da Başbakan Merz'e Hakaret Edene Cezası

Almanya'da Başbakan Friedrich Merz'e sosyal medyadan hakaret eden kişiye adli para cezası verildiği bildirildi.

Alman Haber Ajansına (DPA) göre Heilbronn Savcılığı, Başbakan Merz'in Ekim 2025'te kente gerçekleştirdiği ziyaret esnasında sosyal medyada yer alan bazı paylaşımların eleştiri sınırını aştığı gerekçesiyle soruşturma başlatarak konuyu mahkemeye taşıdı.

Almanca doğrudan çeviride "cilalı maymun" diye belirtilen ancak "kibirli, kendini beğenmiş ve züppe" gibi aşağılayıcı ve argo ifade olarak bilinen "lackaffe" kelimesinin Merz için kullanıldığı, savcılığın bunu siyasi eleştiri olarak görmediği ve doğrudan aşağılayıcı nitelik taşıdığını değerlendirdiği belirtildi.

Yargılama sonucunda Heilbronn Mahkemesinin bu paylaşımı yapan kişiye 30 günlük adli para cezası verdiği, cezanın miktarının sanığın gelir durumuna ilişkin çıkarım yapılmaması amacıyla açıklanmadığı bildirildi.