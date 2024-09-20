Almanya'da Brühl Camii İbadete Açıldı - Son Dakika
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Almanya'da Brühl Camii İbadete Açıldı

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Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde inşa edilen Brühl Camii'nin açılışı, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, caminin sadece bir ibadethane değil, insanların yaşadığı bir yer olduğunu vurguladı.

20.09.2024 21:10  Güncelleme: 21:15
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- Almanya'da Brühl Camii ibadete açıldı

DUSSELDORF - Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Brühl kasabasında inşa edilen Brühl Camii'nin açılışı çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde cami açılış töreni gerçekleştirildi. Brühl kasabasında inşa edilen Brühl Camii'nin açılışı için düzenlenen törene Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Hikmet Armağan, IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Brühl Belediye Başkanı Dieter Freytag, Brühl Camii Dernek Başkanı Mehmet Kara, IGMG yetkilileri, sivil toplum kuruluşu ve dini kurum temsilcileri ile bölge sakinlerinin de bulunduğu birçok davetli katıldı.

"Bu bina sadece ibadethane değil, insanların yaşadığı ve yaşattığı yerdir"

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün dualarla başlayan törende yaptığı konuşmada, "Kuruluşumuz adına ve kendi adıma bu güzel dini mekanın görünen ve görünmeyen destekçilerine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Ergün, "Bu bina sadece ibadethane değil, insanların yaşadığı ve yaşattığı yerdir. Bunun için Allah'a ne kadar teşekkür etsek azdır" şeklinde konuştu.

Caminin inşasını başından beri destekleyen Brühl eski Belediye Başkanı Michael Kreuzberg ve mevcut Belediye Başkanı Dieter Freytag'a teşekkür eden Ergün, "Bu projeyi Brühl Kent Konseyi'ndeki tüm siyasi gruplar da destekliyor. Camimizin uzun yıllardır yakın temas halinde olduğu Protestan ve Katolik kiliselerinin temsilcilerine de teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından arsa büyüklüğü 8 bin metrekare olan Brühl Camii'nin açılış kurdelesi dualar eşliğinde kesildi.

Köln kenti yakınlarında Brühl kasabasında bulunan İslam Toplumu Milli Görüş'e bağlı Brühl Camii'nin inşaatına 2014 yılında planlandıktan sonra 2016 yılında başlanmıştı.

Almanya\'da Brühl Camii İbadete Açıldı
Kaynak: İHA

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