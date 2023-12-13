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Almanya'da Camiye Tehdit ve Hakaret İçerikli Mektup Gönderildi - Son Dakika
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Almanya'da Camiye Tehdit ve Hakaret İçerikli Mektup Gönderildi

Almanya'nın Münster kentinde bulunan bir camiye Müslüman ve göçmen kökenlilere yönelik tehdit ve hakaret içerikli bir mektup gönderildi. Mektupta ırkçı ifadeler de yer aldı. Cami dernek başkanı, yabancı ve Müslüman düşmanlığının arttığına dikkat çekerek suçluların bulunup cezalandırılmasını beklediklerini söyledi. Mektubu gönderenler hakkında polise suç duyurusunda bulunuldu.

Almanya\'da Camiye Tehdit ve Hakaret İçerikli Mektup Gönderildi
13.12.2023 - 21:31,
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Almanya'nın Münster kentindeki camiye Müslüman ve göçmen kökenlilere yönelik, tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Münster Merkez Camisi'ne gönderilen mektupta "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" gibi ırkçı ifadeler de yer aldı.

Münster Merkez Camisi Dernek Başkanı Fettah Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakaret ifadeleri içeren mektubu almaktan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Çavuş, "Üzülerek söylemek gerekiyor ki Almanya'da yabancı ve Müslüman düşmanlığı giderek artıyor. Yetkililerden suçluların bulunup gerekli cezayı almasını bekliyoruz." dedi.

Mektubu gönderenlerle ilgili polise suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Almanya'da Camiye Tehdit ve Hakaret İçerikli Mektup Gönderildi - Son Dakika
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