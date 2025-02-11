Almanya\'da "Çanakkale Şehit Mektupları" sergisi açıldı

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Almanya'nın Köln kentinde, görsellerin ve şehitlerin yazdığı dokunaklı mektupların yer aldığı "Çanakkale Şehit Mektupları" sergisinin açılışı yapıldı.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda açılan ve Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rasim Soylu'nun imzasını taşıyan, küratörlüğünü fotoğraf sanatçısı Dr. Nevzat Yıldırım'ın üstlendiği serginin açılışına, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcilerinin yanı sıra Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al katıldı.

Şanlı Türk tarihinin tüm şehitlerine ithaf edilen sergide, 1. Dünya Savaşı ve Çanakkale'de şehit olan askerlerin anneleri, eşleri, nişanlıları ve diğer aile bireylerine yazdıkları mektuplar ile çizilen görseller sergileniyor.

"Çanakkale Şehit Mektupları" sergisi, 14 Şubat Cuma gününe kadar ziyaret edebilecek.