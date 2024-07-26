Almanya'da CDU Milletvekili Adayı Irkçı Saldırıya Uğradı

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Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinden Brandenburg eyalet milletvekili adayı olan Kamerun kökenli Adeline Abimnwi Awemo'nun ırkçı saldırı sonucu yaralandığı bildirildi.

CDU Brandenburg Eyalet Başkanı Jan Redman, X'ten yaptığı paylaşımda, Awemo'nun 25 Temmuz akşamı Cottbus'ta seçim afişlerini asarken bir kadın tarafından ırkçı söyleme ve saldırıya maruz kaldığını ifade etti.

Irkçı saldırıya tepki gösteren Redman, "Adayımız dün eyalet seçimleri için Cottbus'ta afiş asarken doğrudan ırkçılığa ve fiziksel saldırıya uğramıştır. Bu saldırı, toplumumuzun bazı kesimlerinde yaşanan vahşetin bir başka şok edici kanıtıdır. Abimnwi'nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Redman ayrıca Almanya'da siyasi olarak aktif durumdaki kişiler için artan riskin dayanılmaz olduğuna dikkati çekti.

Alman medyasındaki haberlerde de ırkçı saldırganın Awemo'ya, "Siz insan değilsiniz." diye bağırdığı ifade edildi.

Kamerun kökenli Adeline Abimnwi Awemo siyasete insanlarla birlikte çalışmak ve bir şeyleri birlikte değiştirmek için girdiğini belirterek, "Ben bir Cottbus'luyum ve buradaki insanlara kendini adamış bir Cottbus'lu olarak kalacağım." dedi.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma açtığı açıklandı.