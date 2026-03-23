Almanya'da CDU Tarih Yazarak Seçimi Kazandı

23.03.2026 11:52
Rheinland-Pfalz'da CDU, 35 yıl aradan sonra kazandı. SPD tarihi düşük oy aldı.

Almanya'da Rheinland-Pfalz Eyalet Meclisi seçimini, 35 yıl aradan sonra Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kazandı.

Eyalet Seçim Kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, yaklaşık 3 milyon seçmenin bulunduğu Rheinland-Pfalz'ta CDU, oyların yüzde 31'ini alarak 1. oldu.

35 yıldır Rheinland-Pfalz Eyaleti'ni yöneten Sosyal Demokrat Parti (SPD), 2021 seçimlerine göre oylarını 9,8 puan düşürerek yüzde 25,9 ile 2. sırada yer aldı. Bu oran, "SPD'nin eyalet tarihinde aldığı en düşük oy" olarak kayıtlara geçti.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oylarını 11,2 puan artırarak yüzde 19,5'e ulaştı.

Yeşiller Partisi ise oylarında 1,4 puan düşüş yaşayarak yüzde 7,9 oy aldı.

Seçime katılım oranı yüzde 68,5 olarak gerçekleşti. 2021'deki seçimde bu oran yüzde 64,3 olmuştu.

Bu sonuçların ardından 105 sandalyeli eyalet meclisinde CDU 39, SPD 32, AfD 24 ve Yeşiller ise 10 sandalyeye sahip olacak. Sonuçlara göre, AfD'nin iktidara gelmemesi için CDU ve SPD'nin koalisyon kurması bekleniyor.

İki parti seçim öncesi AfD ile kesin olarak koalisyon ortağı olmayacaklarını açıklamıştı.

Sol Parti (Die Linke) ve Hür Demokrat Parti (FDP) ise seçim barajını aşamayarak eyalet meclisine giremedi.

Kaynak: AA

