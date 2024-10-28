Almanya'da Cezaevinde Kötü Muamele İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da Cezaevinde Kötü Muamele İddiası

Bavyera'daki Gablingen Cezaevi'nde mahkumlara kötü muamele edildiği suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

28.10.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Bavyera eyaletinin Augsburg kentindeki Gablingen Cezaevi'nde mahkumlara kötü muamele edildiği suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Gablingen Cezaevi'nde mahkumların dövüldüğü, özel güvenlikli hücrelerde çıplak, battaniyesiz ve şiltesiz olarak kilitli tutulduğu iddia edildi.

Augsburg Savcılığı, adam yaralama suçlamasıyla aralarında cezaevi müdür yardımcısının da bulunduğu birçok cezaevi personeli hakkında soruşturma başlattı. Polis cezaevinde arama yaptı ve çok sayıda dosyaya el koydu.

Cezaevindeki durumla ilgili suç duyurusunda bulunan bir avukat, müvekkilinin, çıplak, battaniyesiz ve şiltesiz şekilde hücrede tutulduğunu ve tuvaletini bir deliğe yaptığını aktardı.

Bir süre Gablingen Cezaevi'nde doktor olarak görev yapan Katharina Baur, Bayerischer Rundfunk'a yaptığı açıklamada, mahkumların yüzde 80'nin hücrelerde çıplak, battaniyesiz ve şiltesiz olduklarını gördüğünü belirtti. Baur, bu hücrelere, intihara meyilli veya personele saldıran mahkumların alındığını ifade etti.

Cezaevi müdür yardımcılarının avukatları Holm Putzke ve Alexander Stevens ise mahkumlara kötü muamele edildiği iddialarının asılsız olduğunu ve müvekkillerinin bu suçlamaları reddettiğini söyledi.

Almanya Bavyera Eyaleti Adalet Bakanı Georg Eisenreich, bu tür ağır suçlamaların aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, bu süreç tamamlanana kadar masumiyet karinesinin geçerli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Soruşturma, Güvenlik, Politika, Augsburg, 3-sayfa, Cezaevi, Bavyera, Almanya, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Cezaevinde Kötü Muamele İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 03:58:20. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da Cezaevinde Kötü Muamele İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.