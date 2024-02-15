Almanya'da çiftçiler, tarım politikalarına karşı protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da çiftçiler, tarım politikalarına karşı protesto gösterisi düzenledi

Almanya\'da çiftçiler, tarım politikalarına karşı protesto gösterisi düzenledi

Almanya'nın Thüringen eyaletinde, çiftçiler, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümetinin tarım sektörüne yönelik politikalarına karşı çıkmak için Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'e yönelik bir protesto gösterisi düzenledi. Çiftçiler, Habeck'in ziyaret ettiği bir şirketin tesislerinde traktörlerle girişi kapatarak tepkilerini dile getirdi. Bu protesto, ocak ayında tarımsal dizel sübvansiyonunun kaldırılmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen ülke genelindeki gösterilerin devamı niteliğinde oldu.

15.02.2024 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Thüringen eyaletinde, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan koalisyon hükümetinin tarım sektörüne yönelik politikalarına karşı çıkan çiftçiler Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'e yönelik protesto gösterisi düzenledi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, çiftçiler Floh-Seligenthal beldesinde traktörlerle Habeck'in ziyaret ettiği bir şirketin tesislerinde girişi kapattı.

Çiftçiler, üzerinde "Çok fazlası fazladır" ve "Trafik ışığı koalisyonu tarımı mahvediyor" yazan dövizler taşıdı.

Bakan Habeck'in başka bir yolu kullanarak tesisi ziyaret ettiği bildirildi.

Çiftçiler 4 Ocak'ta, tatilden dönen Bakan Habeck'in Schleswig-Holstein eyaletinde Kuzey Denizi kıyısında feribottan ana karaya çıkmasını engellemiş ve bu olay ülkede tepkilere yol açmıştı.

Hükümetin tasarruf önlemleri çerçevesinde tarımsal dizel sübvansiyonunu kaldırılmasını protesto eden çiftçiler, ocak ayında ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

???????

Kaynak: AA

Demokrat Parti, Ekonomi, Almanya, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da çiftçiler, tarım politikalarına karşı protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 20:01:32. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da çiftçiler, tarım politikalarına karşı protesto gösterisi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement