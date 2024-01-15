Almanya\'da çiftçiler, tarımsal dizel sübvansiyonunu kaldırmak isteyen hükümeti protesto etti

Almanya'da çiftçiler, tasarruf önlemleri çerçevesinde tarımsal dizel sübvansiyonunu kaldırmak isteyen hükümeti protesto etti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden oluşan hükümetin tarım alanında sübvansiyonları kaldırmayı planlaması dolayısıyla çiftçilerin, ülkenin birçok bölgesinde 8 Ocak'ta başlattığı protesto Berlin'de devam etti.

Almanya'nın çeşitli bölgelerinden traktörleriyle Berlin'e gelen çiftçiler, tarihi Brandenburg Kapısı ile Zafer Anıtı arasındaki 17 Haziran Caddesi ile çevredeki cadde ve sokakları kapattı.

Lojistik sektörünün de desteklediği çiftçilerin protestolarında, tır ve diğer ağır vasıta şoförleri de araçlarıyla yer aldı. Farkı sektörlerde çalışan ve hükümetin politikalarından memnun olmayanların da katıldığı gösteri, Berlin şehir merkezindeki trafiğin aksamasına yol açtı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, gösteriye 8 bin 500 kişinin katıldığı, 6 bin 500 traktör, tarım aracı ve diğer araçların gösteride yer aldığı ifade edildi.

Gösteriyi organize edeneler ise gösterici sayısının 30 bini bulduğunu kaydetti.

Maliye Bakanı Lindner protesto edildi

Brandenburg Kapsı önünde kurulan sahnede, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied ve diğer sektörlerin temsilcileri konuşmalar yaptı.

Lindner sahneye çıktığında ve konuşması sırasında, göstericiler tarafından protesto edildi.

"Defol" ve "Koalisyon hükümeti gitmeli" şeklinde slogan atan göstericiler, Lindner'i ıslıklarla ve "yuh" sesleriyle protesto etti.

Lindner, çiftçilerin protestosunun başarılı olduğunu, hükümetin, çiftçilerin argümanlarını duyduğunu belirtti.

Hükümetin kararlarını hafiflettiğine işaret eden Lindner, çiftçiler için vergi muafiyetinin devam edeceğini ve tarımsal dizel sübvansiyonun kademli olarak kaldırılacağını anlattı.

Çiftçilerin memnuniyetsizliğini anladığını, hükümetin tasarruf planlarında çiftçilerden çok şey talep edildiğini söyleyen Lindner, Alman tarımının rekabetçi kalması gerektiğini, bu yüzden önceki kesintilerin hafifletildiğini kaydetti.

Lindner, "Bugün sizlere bütçeden daha fazla devlet yardımı sözü veremem." ifadesini kullandı.

Ancak tarımsal dizele verilen sübvansiyonlar bittiğinde çiftçilerin yükünün başka alanlarda hafifletilmesi gerektiğini belirten Lindner, çiftçilere yönelik bürokratik düzenlemeler ile çevre ve hayvancılıkla ilgili şartların azaltılmasına dönük çalışmaların yapılmasını istedi.

Lindner, çiftçilerin düzenlediği gösterilerin meşru ve barışçıl olduğunu dile getirdi.

"Hükümetin teklifi adil değil ve çürük"

Almanya Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied ise hükümetin kararlar geri almasını talep ederek, "Vergi artışı önerilerinizi geri çekerseniz biz de geri çekiliriz." dedi.

Rukwied, çiftçilerin protestolarını bitirmesinin hükümetin elinde olduğunu, hükümetin uzlaşmaya gitmemesi durumunda gösterilere devam edileceği mesajını verdi.

Ülkede bir haftadır devam eden gösterilerle çiftçilerin hükümete bir sinyal verdiğini vurgulayan Rukwied, hükümetle görüşmeye ve uzlaşma sağlamaya hazır olduklarını belirterek, "Hükümetin teklifi adil değil ve çürük. Bunu kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

"Soluyacak havamız kalmıyor"

Bad Belzig kentinde çiftçilik yapan ve 5 bin metrekare tarım alanını işleten Martin Bauer, AA muhabirine, gösteriye katılma sebebinin tarımsal dizele verilen desteğin geri alınması ve araç vergisi muafiyetine ilişkin alınan yeni kararlarla hareket alanının bulunmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu her çiftçiye aynı oranda zarar veriyor ancak bizim büyüklüğümüzdeki bir şirkette bunun yılda yaklaşık 150 ila 200 bin arasında avroya tekabül ettiğini ve son birkaç yıldır uzun süren kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle soluyacak havamızın kalmadığını düşündüğünüzde bu kararlar kabul edilemez."

Bauer, bu kararlardan vazgeçilmesini ve tarımın bu ülkede yeniden yüksek bir değere sahip olmasını istediklerini ifade etti.

Eschwege kentinden katılan Patrick Platz da ülkedeki tüm sistemi eleştirdiklerini belirterek, "Sadece çiftçi değil, biz işçi ve zanaatkarlar da eziyet çekiyoruz." dedi.

Platz, hükümetin adil davranması gerektiğini ifade ederek, "Biz halk için adalet istiyoruz." diye konuştu.

Alman hükümeti, yılda yaklaşık 1 milyar avro tasarruf sağlamaya yönelik bütçe kesintilerinin bir parçası olarak çiftçiler için araç vergisi muafiyetlerini ve tarımsal dizel sübvansiyonunu sonlandırmayı planlamıştı.

Çiftçilerin Aralık 2023'te düzenlediği protestoların ardından bu kesintiler hafifletilmişti.

Hükümet, aralık ayındaki protestoların ardından, çiftçiler için tarımsal mazot üzerindeki vergi indirimine aniden son vermek yerine, bunu bu yıl için yüzde 40, 2025 için yüzde 30 oranında azaltmayı, 2026'dan itibaren de tamamen kaldırmayı planladığını çiftçilerin araçlarına vergi muafiyetini kaldırmaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Alman Çiftçiler Birliği, bunun Alman tarımını rekabetçi tutmak için yeterli olmadığını savunmuş ve bütçede kesintilerinin yükünün haksız yere kendilerine yüklendiğini, vergi indirimlerinin sona ermesinin çiftlikleri iflas ettireceğini ifade etmişti.