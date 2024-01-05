Almanya\'da Çiftçilerin Bakanı Protesto Etme Yöntemi Tartışmalara Yol Açtı

Almanya'da, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'i protesto etmek isteyen çiftçilerin uyguladığı yöntem tartışmalara yol açtı.

Koalisyon hükümetinin tarım sektöründeki vergi ayrıcalıklarını kaldırma planına karşı çıkan çiftçiler, tatilden dönen Habeck'in Kuzey Denizi kıyısındaki bir feribottan ana karaya çıkmasını engelledi.

Habeck, geldiği adaya geri dönmek zorunda kalırken, polis çiftçileri biber gazı kullanarak dağıttı.

Habeck, yaşananların ardından yaptığı açıklamada, baskı ve şiddetin Almanya'da protesto kültürünü tehlikeye attığı uyarısında bulunarak, "Almanya'da protesto yapmak değerli bir varlıktır. Zorlama ve şiddet bu varlığı yok eder. Buna sözle ve eylemle karşılık vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Bir bakan olarak polisin korumasına sahip olduğunu vurgulayan Habeck, "Beni endişelendiren bu ülkedeki havanın (siyasi) bu kadar ısınması." dedi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Funke medya grubuna konuya ilişkin değerlendirmesinde, radikalleşmeye karşı uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Politikacılar, kışkırtılmış bir güruh tarafından evlerinde ziyaret edilip 'vatan haini' olarak hakarete uğradıklarında, sembolik olarak darağaçlarında sallandırıldıklarında ya da Robert Habeck gibi özel hayatında tehdit ve tacize uğradıklarında, bunlar büyük ve kabul edilemez sınır aşımlarıdır."

Adalet Bakanı Marco Buschmann da insanlara ya da mallara yönelik şiddetin siyasi bir tartışmada yeri olmadığını aktararak, "Bu durum, barışçıl bir şekilde gösteri yapan pek çok çiftçinin kaygılarına gölge düşürmektedir." ifadesini kullandı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, bugün basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Olayların tırmanmasını bekleyen bazı siyasi güçler olduğunu tahmin edebiliyorum." dedi.

Almanya'da İslam karşıtı, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin Eş Genel Başkanı Alice Weidel ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Habeck'e enerji dönüşümü konusunda sicilinin bozuk olduğu suçlamasında bulunarak, "Vatandaşlar artık onu ciddiye almıyor ve diyalog aramak yerine feribottan kaçmayı tercih ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçiler birliği haftaya daha fazla gösteri planlıyor

Bu arada, Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, Habeck'e karşı feribot limanında gerçekleştirilen eylemle arasına mesafe koyarak, kamu sübvansiyonlarının devam etmesi için haftaya daha fazla gösteri planladığını açıkladı.

Rukwied, her türlü hoşnutsuzluğa rağmen siyasetçilerin mahremiyetine saygı duyduklarını belirterek, "Kişisel saldırılar, hakaretler, tehditler, zorlama ya da şiddet kabul edilemez. Bizim için açık olan bir şey var; aşırı sağcı grupların, komplo teorisyenlerinin ve diğer radikallerin aramızda yeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Alman çiftçiler neden protesto ediyor?

Almanya Anayasa Mahkemesi hükümetin 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi bir iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna karar vermesinin ardından Alman hükümeti 2024 bütçesinde tasarrufa gitmek zorunda kalmıştı.

Mahkeme kararının ardından hükümetin borç frenini art arda beşinci yıl için askıya alması ya da tasarruf ve vergi artışları için yaklaşık 17 milyar avro bulması gerekiyordu.

Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin oluşturduğu hükümet, gelecek yılın bütçesinde açığı kapatmak için, geçen hafta karbon vergisini öngörülenin üzerinde artırdı.

Karbon vergisi ton başına 30 avrodan 40 avroya yükseltilmesi, ülkede benzin ve dizel litre fiyatlarında 4,3 cent ila 4,7 cent artışa yol açtı.

Alman hükümeti, bütçe kesintilerinin bir parçası olarak çiftçiler için vergi muafiyetlerini kaldırmayı ve tarımsal dizel sübvansiyonu da sonlandırmayı planlıyordu.

Hükümetin planına göre, Alman çiftçiler artık tarımda kullandıkları mazot için vergi indirimi almayacak ve tarım araçları için vergiden muaf tutulmayacak.

Alman hükümeti bu önlemlerin iklimin korunmasına yardımcı olacağını savunuyor.