O Avrupa ülkesinde Çin otomobillerine yoğun ilgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

O Avrupa ülkesinde Çin otomobillerine yoğun ilgi

Almanya'da yapılan bir ankete göre, katılımcıların yaklaşık üçte ikisi Çin yapımı otomobil almayı düşünüyor. Gençler arasında bu eğilim daha belirginken, fiyat avantajı en önemli etken olarak öne çıkıyor.

05.10.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yapılan bir ankete katılanların yaklaşık üçte ikisinin, Çin yapımı otomobil almayı düşündüğü ortaya çıktı. Almanya'nın devlete ait yayın kuruluşu ARD'de yayımlanan Tagesschau programında Cuma günü açıklanan ve Almanya Otomobil Kulübü'nün yaptığı ankete katılanların yüzde 59'u, Çin yapımı otomobil almanın kendileri için bir seçenek olduğunu söyledi. Gençler arasında Çin yapımı otomobil alma isteği daha da güçlü. 30-39 yaşlarındaki kişilerin yüzde 74'ü Çin yapımı otomobil alma isteği sergilerken, 18-29 yaş grubunda bu oran yüzde 72 olarak ölçüldü.

EN ÖNEMLİ ETKEN DÜŞÜK FİYAT

Ankete göre Çin yapımı otomobil almak isteyenler arasında fiyat avantajı en büyük role sahip. Almanya Otomobil Kulübü'nün Nisan ayında yayımladığı bir rapora göre Avrupa'da resmi yeni otomobil değerlendirme programı olan EURO NCAP çarpışma testinde Çinli markaların otomobilleri yüksek güvenlik seviyesi sergiledi. Son üç yılda Çin ve Avrupa'dan 13 farklı model üzerinde yapılan testleri dikkate alan kulüp, Nisan ayında "Çinli otomobil üreticileri, büyük gelişme sergilemiş durumda ve yerleşik markalarla boy ölçüşebiliyor" sonucuna vardı.

ÇİNLİ OTOMOTİV MARKALARINA YENİ VERGİ

ABD yönetiminin Çin'de üretilen donanım ve yazılımların Amerika'da kullanımını yasaklayacağına ilişkin adımı sonrası bu Kez Avrupa Konseyi benzer bir adım attı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 45'e varan oranda ilave gümrük vergisi uygulanması teklifine destek verdi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Otomobil, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel O Avrupa ülkesinde Çin otomobillerine yoğun ilgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
14:20 DEM Partililerle neden tokalaştı Bahçeli’den ezber bozan sözler DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler
13:14 İki kadını vahşice katleden ’sur canisi’nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı
12:40 Vatandaşa neler yedirmişler neler İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan oyunların illere göre dağılımı
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
18:14 Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı Kocasına sinirlendi, kendini 6. kattan attı
18:12 Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu Hollandalı eski futbolcu Khalid Boulahrouz, Türk futbolunu yerden yere vurdu
17:51 Videoyu izlemeniz lazım Kullandığı penaltı maçın önüne geçti Videoyu izlemeniz lazım! Kullandığı penaltı maçın önüne geçti
17:43 Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı Prof. Dr. Zafer Cantürk, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı
17:36 Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi
17:24 Aç gözlülükte son nokta Bu ev için istenen kirayı duyunca “Yok artık“ diyeceksiniz Aç gözlülükte son nokta! Bu ev için istenen kirayı duyunca "Yok artık" diyeceksiniz
17:20 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral’ın heykelini diktirdi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 15:10:25. #1.11#
SON DAKİKA: O Avrupa ülkesinde Çin otomobillerine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement