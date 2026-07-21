Almanya'da Çocuk İstismarı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya'da Çocuk İstismarı Artıyor

21.07.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025'te Almanya'da çocuklara yönelik cinsel istismar vakaları %4,7 arttı; dijital suçlar yükseliyor.

Almanya'da çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar vakalarının 2025'te artış gösterdiği, suçların giderek daha büyük bölümünün dijital ortamda işlendiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ve Çocuklara ve Gençlere Yönelik Cinsel İstismarla Mücadele Bağımsız Federal Temsilcisi Kerstin Claus tarafından açıklanan "Çocuklara ve Gençlere Yönelik Cinsel Suçlara İlişkin Federal Durum Raporu", dijitalleşme ve yapay zekanın suç işleme yöntemlerini önemli ölçüde değiştirdiğini ortaya koydu.

Rapora göre, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının sayısı 2025'te 16 bin 354'ten 17 bin 126'ya yükselerek bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,7'lik bir artış gösterdi.

Gençlere yönelik istismar vakaları ise 1191'den 1239'a yükseldi.

Bu suçlarda mağdur sayısı 18 bin 365 olarak kaydedilirken, bu rakam 2024'e göre yüzde 3,6 arttı.

Mağdurların büyük çoğunluğu 6 ile 13 yaş arasındayken, bunların yüzde 74'ü kız, yüzde 26'sı ise erkek çocuk olarak kayıtlara geçti.

Vakaların yarısından fazlasında fail ile mağdurun önceden birbirini tanıdığı, suçların büyük bölümünün tek başına hareket eden erkek şüpheliler tarafından işlendiği kaydedildi.

Çevrim içi ortamda fiziksel temas olmaksızın işlenen suçlarda da artış yaşandı.

Çocuklara yönelik fiziksel temas içermeyen cinsel istismar vakaları bir önceki yıla göre yüzde 16,5 artarak 4 bin 861'e çıktı.

Raporda, siber istismar, canlı yayın yoluyla istismar ve cinsel şantaj gibi dijital suç türlerinin internet kullanımının yaygınlaşmasıyla daha da arttığı belirtildi.

Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin gerçek görüntülerin kolaylıkla değiştirilmesini veya tamamen yapay içerikler üretilmesini mümkün kılarak suçlulara yeni imkanlar sunduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanı Dobrindt, çocukların özellikle dijital dünyada daha etkin korunması gerektiğini belirterek, güvenlik birimlerinin failleri tespit edebilmesi ve aktif istismarı durdurabilmesi için IP adreslerinin saklanması gibi etkili araçlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

BKA Başkanı Münch ise ABD merkezli Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezinin (NCMEC) 2025'te BKA'ya 100 binden fazla cezai nitelikte ihbar ilettiğini aktardı.

Münch, Avrupa Birliği'nde çocuk istismarı içeriklerinin tespiti ve bildirilmesine ilişkin geçici düzenlemenin ardından oluşan boşluğun kalıcı yasal düzenlemeyle giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Bağımsız Federal Temsilci Claus da resmi verilerin gençlerin internette maruz kaldığı cinsel şiddetin gerçek boyutunu tam olarak yansıtmadığını kaydetti.

Özellikle cinsel şantaj vakalarının hızla arttığına dikkati çeken Claus, 14-17 yaş grubundaki çocukların yaklaşık üçte birinin siber istismar girişimleriyle karşılaştığını söyledi.

Claus, siber istismara karşı çocukların ve gençlerin daha güçlü korunmasını ve cinsel şantajın ayrı bir cinsel suç olarak düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, Almanya, Güncel, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Çocuk İstismarı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor NYT: Pentagon, İran saldırılarında çok sayıda ABD askerinin yaralandığını saklıyor
2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı 2 yıl önce kuruyan Akpınar Şelalesi yeniden akmaya başladı
DMM’den “Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olduğu“ iddialarına yanıt DMM'den "Türkiye'nin Kıbrıs'ta işgalci olduğu" iddialarına yanıt
Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de... Ehliyetsiz sürücüden direksiyon başında tepki çeken hareket: Hem içki içti hem de...
Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı Tartıştıkları kişiyi aralarına alıp dövdüler: Saldırganlar yakalandı
Birecik’te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Birecik'te 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

13:37
Özgür Özel grup toplantısında CHP’ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
Özgür Özel grup toplantısında CHP'ye veda ediyor: Vakti gelmiş bir vedanın hüznünü yaşıyorum
13:24
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
Oğuzhan Uğur neden tutuklandı? Mahkemenin karar yazısına ulaşıldı
13:17
Galatasaray taraftarından transfer isyanı Resmen harekete geçtiler
Galatasaray taraftarından transfer isyanı! Resmen harekete geçtiler
13:06
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey’in son hali gündem oldu
4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu
12:31
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar’ın son hali
Tekneden yarı çıplak paylaşım yaptı! İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali
11:59
Gülistan hamile miydi Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 14:27:44. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Çocuk İstismarı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.