Almanya'da Darbe Planı Yanlılarına Hapis Cezası - Son Dakika
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Almanya'da Darbe Planı Yanlılarına Hapis Cezası

Reichsbürger örgütüne üye 5 kişiye, terör ve vatana ihanet suçlarından hapis cezası verildi.

06.03.2025 17:16
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Almanya'da darbe planı yaptığı iddia edilen "İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger)" terör örgütüne üye olma ve Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planlama iddiasıyla yargılanan 5 kişiye hapis cezası verildi.

Celle Yüksek Bölge Mahkemesinde görülen davada 4'ü erkek ve 1'i kadın olmak üzere 5 sanık, "terör örgütüne üye olmak ve vatana ihanet girişiminde bulunmak" suçlarından 5 yıl 9 ay ile 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Hazırlanan iddianamede, sanıkların üyesi oldukları değerlendirilen söz konusu örgütün, "federal hükümeti şiddet yoluyla devirmek ve Alman İmparatorluğu modeline dayalı yeni bir hükümet biçimi kurmak" planı yaptığı belirtildi.

İddianamede ayrıca, sanığın üyesi olduğu örgütün 2022'de ülke çapında elektrik kesintisi yapmayı ve Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planladığı ifade edildi.

"İmparatorluk Vatandaşları" örgütü yöneticilerine ve üyelerine yönelik diğer davalar ise Koblenz, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main ve Münih'teki yüksek bölge mahkemelerinde görülüyor.

Reichsbürger nedir?

İç istihbarat raporuna göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor. 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Darbe Planı Yanlılarına Hapis Cezası - Son Dakika

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