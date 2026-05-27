Almanya\'daki DİTİB camilerinde bayram coşkusu

Almanya'da DİTİB'e bağlı camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı. Berlin'deki Şehitlik Camisi'nde büyükelçi ve başkonsolos da katıldı. Köln'de cemaat camiye sığmayınca dışarıda namaz kıldı. DİTİB Genel Başkanı Ilıkkan, kurbanın manevi önemini vurguladı.

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Berlin'de DİTİB'e bağlı Şehitlik Camisi'nde kılınan namaza Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ile Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da katıldı.

Büyükelçi Turan, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

Köln'de cemaat camiye sığmadı

Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln kentinde bulunan DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne sığmayan cemaat, namazlarını dışarıda tahsis edilen alanda kıldı.

DİTİB Genel Başkanı Ramazan Ilıkkan, "Kurban, kökleri Hz. Adem'e kadar uzanan kadim bir ibadettir. Bu demektir ki kulun Allah'a yakın olma çabası insanlık tarihi boyunca her zaman var olagelmiştir. Özünde 'yakınlaşmak' manasını taşıyan kurban, yalnızca belirli günlerde yerine getirilen şekli bir vecibe değil; kulu Rabbine bağlayan, kalpleri birbirine kaynaştıran muazzam bir manevi bağdır." ifadelerini kullandı.

Ilıkkan, şunları söyledi:

"Tarihin her döneminde inananlar, sadakat ve samimiyetle bu manevi bağa tutunarak yüce yaratıcının rızasına ulaşmayı arzulamışlardır. Tevhid davasının rehberleri olan peygamberler de yaşadıkları ağır imtihanlarla bu yakınlaşmanın, bu adanmışlığın nasıl olması gerektiğini bizlere bizzat göstermişlerdir. İşte kulluk bilincinin ve itaatin zirveye ulaştığı, bu kopmaz bağlılığın en sarsılmaz örneklerinden biri şüphesiz Hz. İbrahim ailesinin çocukları Hz. İsmail ile yaşadığı o büyük teslimiyet sınavıdır."

Ilıkkan, onların ailece gösterdiği bu eşsiz teslimiyete Allah'ın sonsuz rahmetiyle müdahale etmesinin, kurbanın asıl gayesini tüm berraklığıyla ortaya koyduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

