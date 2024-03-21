Almanya'da DİTİB Merkez Camisi'nde çıkan yangın kundaklama şüphesiyle soruşturuluyor - Son Dakika
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Almanya'da DİTİB Merkez Camisi'nde çıkan yangın kundaklama şüphesiyle soruşturuluyor

Almanya'nın Wuppertal kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin avlu girişinde çıkan yangınla ilgili polis, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı. Yangında herhangi bir zarar oluşmazken, güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi devam ediyor.

21.03.2024 17:13
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Almanya'nın Wuppertal kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin avlu girişinde çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, gece geç saatlerde çıkan küçük çaplı yangında kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Caminin avlu kapısında ve duvarında ufak çaplı hasar oluşturan yangının kendiliğinden söndüğünün tahmin edildiği, olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin sürdüğü ifade edildi.

Polis olayla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da DİTİB Merkez Camisi'nde çıkan yangın kundaklama şüphesiyle soruşturuluyor - Son Dakika

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