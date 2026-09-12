Almanya'da dört kentte on binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri düzenledi - Son Dakika
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Almanya'da dört kentte on binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri düzenledi

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Almanya'nın Münih, Düsseldorf, Mainz ve Berlin kentlerinde on binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri düzenledi. Münih'te polise göre gösteriye yaklaşık 12 bin kişi katılırken Düsseldorf'ta yaklaşık 20 bin, Berlin'de yaklaşık 13 bin kişi sokağa çıktı.

Almanya'nın Münih, Düsseldorf, Mainz ve Berlin kentlerinde on binlerce kişi, aşırı sağa karşı gösteri düzenleyerek demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet çağrısında bulundu.

Münih'te de binlerce kişi, aşırı sağcı partilerin Federal Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi talebiyle düzenlenen gösteriye katıldı.

Polis, Siegestor bölgesindeki gösteriye yaklaşık 12 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Düsseldorf'ta ise yaklaşık 20 bin kişi, "Bir adım geri yok. Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ve sağcı kışkırtmaya karşı" sloganıyla sokağa çıktı.

Organizatörler, Almanya'da aşırı sağın ve özellikle AfD'nin güçlenmesinin yaratabileceği sonuçlara işaret ederek açık ve demokratik toplumun korunması çağrısında bulundu.

Berlin'de de yaklaşık 13 bin kişi, Berlin belediye binası önünde toplanarak gösteri yaptı.

Yaklaşık 100 kuruluşun çağrısıyla düzenlenen eyleme aşırı sağcılığa karşı ittifaklar, sendikalar, çevre ve iklim koruma grupları da destek verdi.

Organizatörler, "Artık bir şeyler değişmeli" sloganıyla düzenlenen gösteriyle toplumsal bölünmeye karşı, dayanışmacı ve dünyaya açık bir Berlin mesajı vermeyi amaçladıklarını belirtti.

Göstericiler, aşırı sağcılığa karşı daha kararlı mücadele yürütülmesi ve demokrasi ile insan haklarının korunmasının yanı sıra iklimin korunması, sosyal katılımın güçlendirilmesi ve çocuk dostu ulaşım politikalarının hayata geçirilmesini talep etti.

Sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ise artan sosyal eşitsizliği ve kendi değerlendirmelerine göre yanlış uygulanan ulaşım ve kent politikalarını eleştirdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Düsselldorf, Almanya, Berlin, Güncel, Münih, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da dört kentte on binlerce kişi aşırı sağa karşı gösteri düzenledi - Son Dakika

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