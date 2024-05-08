Almanya'da Ekonomi Bakanı Giffey Kütüphanede Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Almanya'da Ekonomi Bakanı Giffey Kütüphanede Saldırıya Uğradı

Almanya\'da Ekonomi Bakanı Giffey Kütüphanede Saldırıya Uğradı

Almanya'nın Berlin Eyaleti Ekonomi Bakanı Franziska Giffey, kimliği belirlenemeyen bir kişinin saldırısında hafif yaralandı. Saldırgan, kütüphanede Giffey'in kafasına ve boynuna sert cisimle vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Giffey, baş ve boyun ağrıları nedeniyle hastanede tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Berlin Eyaleti Başbakanı Wegner, saldırıyı kınayarak demokrasiye yapılan bir saldırı olduğunu belirtti.

08.05.2024 12:19
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Almanya'da Berlin Eyaleti Ekonomi Bakanı Franziska Giffey'in, kütüphanede kimliği henüz belirlenemeyen kişinin saldırısında hafif yaralandığı bildirildi.

Berlin polisinden yapılan açıklamaya göre, dün Rudow semti Alt-Rudow Caddesi'ndeki kütüphanede bir kişi, içinde sert cisim bulunan torbayla Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Giffey'in kafası ve boynuna vurdu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, Giffey baş ve boyun ağrılarından dolayı hastanede ayakta tedavi edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berlin Eyaleti Başbakanı Kai Wegner, Giffey ve diğer siyasetçilere yönelik saldırıları kınadığını belirterek, "Siyasetçilere saldıran herkes demokrasimize saldırıyor demektir." ifadesini kullandı.

Giffey'e yönelik saldırının kabul edilemeyeceğini dile getiren Wegner, "Şiddetin, nefretin ve kışkırtmanın her türlüsüne karşı çıkacağız ve demokrasimizi koruyacağız." dedi.

Almanya'da 3 Mayıs'ta Saksonya eyaletinin Dresden kentinde SPD'li Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Matthias Ecke de bir aşırı sağcının saldırısında ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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