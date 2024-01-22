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Almanya'da Eski Meclis Başkanı Wolfgang Schaueble için Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Almanya'da Eski Meclis Başkanı Wolfgang Schaueble için Anma Töreni Düzenlendi

Almanya'da 7 Ocak'ta hayatını kaybeden eski Meclis Başkanı Wolfgang Schaueble için Berlin'deki Federal Meclis'te anma töreni düzenlendi. Törene Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, eski Başbakan Angela Merkel ve birçok davetli katıldı. Macron, yaptığı konuşmada Schaeuble'nin Almanya, Avrupa ve Fransa için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.

Almanya\'da Eski Meclis Başkanı Wolfgang Schaueble için Anma Töreni Düzenlendi
22.01.2024 - 21:17,
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Almanya'da 7 Ocak'ta hayatını kaybeden eski Meclis Başkanı Wolfgang Schaueble için anma töreni düzenlendi.

Başkent Berlin'deki Federal Meclis'te düzenlenen anma törenine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, eski Başbakan Angela Merkel ve çok sayıda davetli katıldı.

Macron, burada yaptığı Almanca konuşmada, Schaeuble'nin Fransa'nın dostu ve büyük bir Avrupalı olduğunu belirterek, "Almanya bir devlet adamını kaybetti. Avrupa bir sütununu kaybetti. Fransa bir dostunu kaybetti." dedi.

Elize Antlaşması'nın 22 Ocak 1963'te imzalanmasıyla birlikte Almanya ve Fransa'nın uzlaşmak zorunda kaldığını vurgulayan Macron, "Bu görev birkaç neslin elindeydi. Bunlar arasında Avrupa'nın kurucu babaları da var. Wolfgang Schaeuble bu usta kurucular kuşağına mensuptu." ifadelerini kullandı.

Macron, anma töreninin ardından Başbakanlık binasında Şansölye Olaf Scholz ile bir araya geldi.

7 Ocak'ta hayatını kaybeden Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) siyasetçi (CDU) Schaeuble, İçişleri ve Maliye Bakanlığı, CDU Genel Başkanlığı ve Federal Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.

51 yıl boyunca milletvekilliği yapan Schaeuble, 1990 yılındaki bir seçim mitinginde saldırıya uğramış ve hayatının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçirmişti.

Kaynak: AA
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