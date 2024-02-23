Almanya\'da Esrarın Sınırlı Yasallaşması Yasa Tasarısı Kabul Edildi

Almanya'da esrarın sınırlı yasallaşmasına ilişkin, hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) hazırladığı yasa tasarısı, Federal Meclis'ten (Bundestag) geçti.
Federal Meclis'te yapılan oylamada, "Esrarın kontrollü kullanımı" ismini taşıyan yasa tasarısı 226'ya karşı 407 oyla kabul edildi, 4 milletvekili çekimser kaldı.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, mecliste yaptığı konuşmada, Alman hükümetinin, esrarı sınırlı şekilde yasallaştırmasıyla bu alandaki karaborsayı azaltmayı ve gençleri daha iyi korumayı hedeflediğini savundu.
Lauterbach, mevcut durumun kabul edilmez olduğunu ifade ederek, 2011-2021'de arasında esrar tüketen 18 yaş altı çocukların oranının yüzde 50, 18-25 yaş arasındaki gençlerde ise bu oranın yüzde 100 arttığını aktardı.
Esrar tüketimiyle kaynaklı her yıl 180 bin suç işlendiğine işaret eden Lauterbach, "Böyle devam edemeyiz. Başımızı kuma gömebiliriz ancak bununla herhangi bir sorunu çözemeyiz." dedi.
Lauterbach, bu yasa tasarısının sorunların çözümü için iyi temel oluşturduğunu dile getirerek, kişisel tüketiminin yasallaştırılacağını, esrar tüketiminin beyinin büyümesi için tehlikeli olduğuna ilişkin bilgilendirmeler yapılacağını ve çetelerin çocuk ve gençlere esrar satmasına ilişkin cezaların yükseltileceğini anlattı.
"Karaborsa bu kötülüğün özüdür." diyen Lauterbach, karaborsa ile yapılan her mücadelelin gençlerin korunması için önemli adım olduğunu ifade etti.
Muhalefetten yasa tasarısına eleştiri
Ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Milletvekili Simone Borchart ise hükümetin yasa tasarısını eleştirerek, bu yasa çıkması durumunda sağlık sisteminin yükünün artacağını belirtti.
Tüm uzmanların bu yasa tasarısına karşı uyarılarda bulunduğunu aktaran Borchart, esrar tüketiminin gençlerin beyin gelişimini etkilediğine ve psikolojik sorunlara yol açtığına işaret etti.
Borchart, eyaletlerin tüm içişleri bakanlarının da bu yasa tasarısına karşı olduğunu vurgulayarak, "Trafik lambası koalisyonu yine de istediğini yapıyor." ifadesini kullandı.
Esrarın evlerde yetiştirilmesine izin verilmesiyle kontrollü esrar tüketimin gerçekleşmeyeceğini aktaran Borchart, "Evde yetiştirilmesini nasıl kontrol edeceksiniz. Bu mümkün değil. Bu, kontrolün kaybolmasıdır." şeklinde konuştu.
Yasa tasarısında neler var?
1 Nisan'da yürürlüğe girmesi beklenen yasaya göre esrar uyuşturucu maddeler listesinden çıkarılacak ve belirli koşullar altında özel tüketim için sınırlı şekilde yasallaşacak.
Böylelikle 18 yaşından büyük yetişkinlere 25 grama kadar esrarı yanında, 50 grama kadar da evde bulundurulmasına, ayrıca kişisel tüketim için 3 bitki yetiştirmesine izin verilecek. Esrar ve bitkiler hırsızlığa karşı ve çocukları korumak için kilitlenebilir dolap veya odalarda muhafaza edilecek.
Yasada, en fazla 500 üyeye sahip olacak "kenevir yetiştirme kulüpleri" adı verilen dernekler kenevir yetiştirebilecek ve Almanya'da oturma izini olan dernek üyelerine kişisel tüketim için esrar tedarik edebilecek. Bu dernekler ticari olmayacak şekilde örgütlenecek. Bir dernek bir üyeye ayda en fazla 50 gram esrar verebilecek. Bir kişi sadece bir derneğe üye olabilecek. Esrarı dernekten almak isteyenler bunu üye kartı ve üzerinde kişinin fotoğrafının bulunduğu bir kimlikle alabilecek. Dernekler esrarı satamayacak ve kendilerini üyelik aidatıyla finanse edecek.
Okul, kreş, gençlik evleri ve çocuk oyun parkları ile herkesin kullanımına açık olan spor tesislerinin 100 metre çevresinde esrar kullanımına izin verilmeyecek. Araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerde de saat 20.00'ye kadar esrar tüketilmeyecek.
Özellikle çocukların ve gençlerin korunması amacıyla esrar tüketimi ve yetiştirilmesi konusunda reklam yapılması yasak olacak. Ayrıca esrarın etkisi ve risklerine ilişkin bilgilendirme kampanyası başlatılacak ve 4 yıl sonra yasanın etkileri uzmanlarca değerlendirilecek.
Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi'nde de görüşülecek yasa tasarısı 1 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Esrarın yetiştirilmesine ilişkin düzenlemeler 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.???????
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