Almanya'da Filistin yanlısı paylaşımlarda bulunan kadının evine baskın düzenlendi

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Almanya'da polisin, sosyal medyada Filistin yanlısı paylaşımlarda bulunan kadının evine baskın düzenleyerek elektronik cihazlarına el koyduğu bildirildi.

Berlin polisi ve savcılığının ortak açıklamasında, 41 yaşındaki kadın hakkında "anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanmak" suçlamasıyla soruşturma açıldığı ve evine baskın düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, kadının Ekim 2023'ten bu yana sosyal ağlarda 4 kez "Nehirden denize" sloganı gibi Hamas ve Orta Doğu'daki çatışmayla ilgili suç teşkil eden içerikler yayımlamakla suçlandığı kaydedildi.

Evdeki arama sonucu üç cep telefonu, iki bilgisayar ve bir sabit diske el konulduğu, bu cihazların analizinin sürdüğü bildirildi.

Kadının kimlik tespiti amacıyla geçici olarak gözaltına alınıp serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Almanya'da "Nehirden denize özgür Filistin" sloganının bazı eyaletlerde kullanılması yasak.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Hamas ve "Filistinli Esirlerle Dayanışma Ağı"nın (Samidoun) ülkedeki faaliyetlerini Kasım 2023'te yasaklamış ve "Samidoun Almanya" derneğini feshetmişti.

Hamas, Almanya'da terör örgütü olarak sınıflandırılıyor.