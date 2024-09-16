Almanya'da Geçici Sınır Kontrolleri Başladı

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ALMANYA'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Almanya'da bugün başlayan geçici sınır kontrollerinin güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanması amacıyla yapıldığı belirtilerek, "Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir." İfadelerine yer verildi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bugünden itibaren Almanya sınırlarında güvenlik ve göç politikası nedenleriyle geçici sınır kontrolleri yapılacaktır. Bu kontroller, ülkeye giriş izni olmayan kişilerin girişlerine müsaade edilmemesine imkan tanıyacaktır. Bu tedbir AB hukuku ile uyumludur ve Schengen ortaklarına önceden duyurulmuştur. Almanya'ya güvenli, düzenli ve yasal girişin sağlanması bu kararın temel hedefidir. Sınırlar arasında seyahat etmek elbette hala mümkündür ve bekleme sürelerinin oluşmamasına özen gösterilecektir. Türkiye için vize verme süreci normal şekilde işlemeye devam edecek ve bu durumdan etkilenmeyecektir" denildi.