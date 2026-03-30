Almanya'da Gençler İçin Alkol Düzenlemesi Değişiyor

30.03.2026 19:12
Alman hükümeti, 14-15 yaşındaki gençlerin ebeveyn yanında alkol tüketimine izin veren düzenlemeyi kaldırmayı planlıyor.

Alman hükümetinin, 1952'den beri geçerli olan 14-15 yaşındaki gençlerin ebeveynin yanında alkol kullanımına izin veren düzenlemeyi kaldırmayı planladığı bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien'in hazırladığı yasa tasarısında, "Gençleri Koruma Yasası'nda yer alan ve 14-15 yaşındakilerin ebeveyn veya vasi eşliğinde alkollü içecek tüketmelerine veya satın almalarına izin veren istisna kaldırılacak." ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Haberde, tasarıda mevcut düzenlemenin, gençleri alkol tüketimiyle ilgili tehlikeden korunmayı zayıflattığı ve bu nedenle Alman hükümetinin, bağımlılığı daha iyi şekilde önleme hedefiyle çeliştiği vurgulandı.

Tasarının, Bakanlar Kurulu'nun ardından Federal Meclis'in gündemine gelmeden önce uzmanların görüşünün alınacağı kaydedildi.

Haberde, eyaletlerin sağlık bakanlarının 2025'te bağımlılık riski sebebiyle söz konusu düzenlemenin kaldırılması yönünde görüş belirttiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
