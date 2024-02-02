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Almanya'da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı - Son Dakika
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Almanya'da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı

Almanya\'da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı

Almanya'da toplu taşıma çalışanları, Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası'nın çağrısıyla greve gitti. Ülke genelinde 130 toplu taşıma şirketinden yaklaşık 90 bin çalışanın katıldığı grev, çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle gerçekleşti. Grev nedeniyle özellikle sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar olumsuz etkilendi ve şehir içi trafiğinde tıkanmalar yaşandı. Grev, farklı eyaletlerde ve kentlerde farklı sürelerde uygulandı. Berlin'de ise grev 7 saat sürdü ve öğle saatlerine doğru trafiğin normale dönmesiyle sona erdi.

02.02.2024 17:02  Güncelleme: 17:02
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- Almanya'da grev dalgası: Şehir içi toplu taşıma çalışanları iş bıraktı

BERLİN - Almanya'da havalimanı çalışanlarının ardından bu kez şehir içi toplu taşıma çalışanları greve gitti.

Almanya'da grev dalgası büyüyor. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ile toplu taşıma şirketleri arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Ülke genelinde 130 toplu taşıma şirketinden yaklaşık 90 bin çalışan sendikanın çağrısıyla greve gitti. Bir gün sürecek grevde toplu taşıma çalışanları, çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etti. Bavyera hariç 15 federal eyaletteki 80'den fazla kentte otobüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçları kontak kapattı. Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar, grevden olumsuz etkiledi. Caddelerde artan araç sayısı nedeniyle şehir içi trafiğinde tıkanmalar yaşandı.

Grev süresi farklı

Toplu taşıma çalışanlarının grevi her eyalette ve kentte farklı şekilde uygulanıyor. Bazı eyaletlerde grev tüm gün devam ederken, bazılarında yarım gün veya daha kısa süreler için greve edildi. Başkent Berlin de toplu taşıma grevinden en çok etkilenen şehirler arasında yer aldı. Berlin/ Brandenburg bölgesinin Brandenburg tarafında grev kararı tüm gün için alınırken, Berlin'de ise yerel saatle 03.00 ile 10.00 arasında 7 saatlik süreyle greve gidildi. Berlin'de otobüs, metro ve tramvay duraklarında greve dair bilgilendirici ilanlar asıldı. Işıklı tabelalarla grevin sona ereceği saat duyuruldu. Başkentte özellikle çalışanlar ve öğrenciler grev nedeniyle sıkıntı yaşadı. Toplu taşıma araçları çalışmayınca veliler çocuklarını okullarına kadar bırakmak zorunda kaldı. Çalışanların bazıları iş yerine zamanında yetişebilmek için bisiklet veya elektrikli scooter kullanırken, bazıları da taksileri tercih etti. Şehir içi banliyö treni olan S-Bahn, demiryolu şirketi Deutsche Bahn'a ait olduğu için greve katılmadı. S-Bahn'ın çalışması, şehir trafiğini az da olsa rahatlattı.

Berlin'de grevin 10.00'da sona ermesiyle öğle saatlerine doğru şehir içi trafiği normal seyrine döndü.

Kaynak: İHA

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