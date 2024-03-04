- Almanya'da hastanede rehine alarmı
BERLİN - Almanya'nın Aachen kentindeki bir hastanede silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Almanya'nın Aachen kentindeki Luisen Hastanesi'nde silahlı bir kişinin bazı kişileri rehin aldığına dair gelen ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Aachen polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis ve itfaiye şu anda Aachen'deki Luisen Hastanesi'nde görev başında. Şu anda muhtemel bir tehdide dair belirtiler var. Hastanenin etrafındaki alan kordon altına alındı. Polis sizden bu bölgeden uzak durmanızı istiyor" denildi.
Alman basınında yer alan bazı haberlerde, silahlı bir kadının hastanedeki bir odaya kendini kilitlediği iddia edildi.
Son Dakika › Güncel › Almanya'da hastanede rehine alarmı - Son Dakika
Xiaomi'nin amiral gemisi akıllı telefonları olan Xiaomi 15 ve OnePlus 13, ultrasonik parmak izi sensörleriyle donatılacak. Bu teknoloji, kilidin daha hızlı ve doğru bir şekilde açılmasını sağlayacak. Bu gelişme, akıllı telefon pazarında önemli bir etki yaratacak ve mobil cihazlarda güvenlik ve kullanım kolaylığı alanında yeni standartlar belirleyebilir.
Son raporlara göre, Linux kullanıcılarının Windows'tan Linux'a geçtiği görülüyor. Statcounter tarafından hazırlanan rapora göre, Linux masaüstü pazar payında tarihinde ilk kez yüzde 4'lük bir kullanım oranına ulaştı. Bu büyümede, Windows 11'in zorlayan sistem gereksinimleri ve Linux'un kurulum sürecinin daha kullanıcı dostu olması etkili oldu. Bilgisayar pazarında fiyatların artmasıyla birlikte, Linux'un büyümeye devam etmesi bekleniyor.
Gelen son sızıntılara göre, Huawei AMD'nin Zen 3 serisine eş değer güçte işlemciler üretmeye başlayacak. Henüz test sürecinde olan Taishan V120 çekirdeğine sahip serinin ardından satış başarısı yakaladığı takdirde, olası düşük maliyeti ile özellikle Batılı firmalar için sorun yaratabileceği konuşuluyor. İşlemci üretiminde çok da köklü bir geçmişi olmayan şirketin şimdiden böyle bir başarıya imza atması, teknoloji sektöründe büyük bir hayretle karşılanmış durumda.
Nermin Bezmen, eşinin hazırladığı yemeklerden bahsederek, Tolga Savacı'nın kendisine bıraktığı bir 'yemek' notunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bezmen, eşinin aşk ve sevgisini hayatın detaylarında yaşadığını ve şimdi bunlarda teselli aradığını belirtti.
Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen Ghost of Tsushima, 2020 yılında PlayStation için piyasaya sürülmüştü ve o günden beri PC oyuncuları iştahlı bir şekilde oyunu bekliyordu. Sony Interactive Entertainment'ın, Ghost of Tsushima'yı PC için çok yakında duyuracağına dair güçlü söylentiler dolaşıyor.
Animasyon ve beyaz perdenin ikonik karakterlerinden biri olan Garfield, Chris Pratt ve Samuel L. Jackson'in başrolde olduğu yeni filmiyle 24 Mayıs'ta sinemalarda olacak. Yeni fragmanı yayınlanan film, Garfield'ın terk edilmiş bir yavru kediyken evcil hayvan olarak rahat bir hayata alışmasını ve babasıyla bir araya gelme hikayesini konu alıyor. Bu buluşma, Garfield ve köpek dostu Odie'yi rahat hayatlarını terk etmeye itecek ve Vic karakteri tarafından planlanan yüksek riskli bir soygunu içerecek. Chris Pratt, oyuncu kadrosuna dahil olduğunda büyük heyecan duyduğunu ve Garfield hikayesinin daha da genişleyeceğini ifade etti.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki İsmail Toygar, Çanakkale'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremden korkarak oturduğu evin balkonundan atladı. Ağır yaralanan Toygar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Burdur'da Burç Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Medine Aycan, yakınları tarafından hareketsiz bulundu. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Aycan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın şüpheli olduğu değerlendirilerek, Aycan'ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?