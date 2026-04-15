Almanya'da İfade Özgürlüğüne Dikkat

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O'Flaherty, Almanya'da Filistin'e destek gösterileri başta olmak üzere eylemlere getirilen aşırı kısıtlamalara dikkati çekerek, Alman hükümetinden ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğüne saygı göstermesini istedi.

İnsan Hakları Komiseri O'Flaherty, Ekim 2025'te Almanya'ya yaptığı ziyarete ilişkin yayımladığı raporda, Almanya'da "demokratik özgürlükler üzerinde artan baskıya" işaret etti.

O'Flaherty, "Almanya nefretin her türlüsü ile mücadele ederken, toplumun tüm üyelerinin barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğü haklarına tam olarak saygı gösterilmesini ve sivil alanın korunmasını sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

İnsan hakları savunucularının, çalışmalarını engelleyen karalama kampanyaları ve tehditlere karşı korunmasının ve düzenli finansmanlara erişiminin önemli olduğuna dikkati çeken O'Flaherty, Alman hükümetinin özellikle Filistin ile dayanışma eylemlerine getirdiği kısıtlamalardan ve güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanımından endişe duyduğunu dile getirdi.

O'Flaherty, ifade özgürlüğünün İsrail hükümetine yöneltilen meşru eleştiriler bağlamında orantısız kısıtlamalara maruz kaldığını vurguladı.

Ayrıca O'Flaherty hükümetten, Filistin ile ilgili sembol, slogan ve eylemlere yönelik genel yasaklamalardan kaçınması ve vaka bazlı değerlendirme yapmasını istedi.