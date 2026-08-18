Almanya'da İHA Teknoloji Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Almanya'da İHA Teknoloji Merkezi Açıldı

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Cochstedt'deki merkez, insansız hava araçlarının savunması için yenilikçi teknoloji geliştirecek.

BERLİN (AA) – Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Cochstedt kentinde insansız hava araçlarının (İHA) tespitine ve savunmasına yönelik teknolojiler geliştirilmesi ve test edilmesi amacıyla bir teknoloji merkezi kuruldu.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Alman Havacılık ve Uzay Merkezinin (DLR) tesislerinde kurulan İHA teknoloji merkezinin açılışına Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bakanı Dorothee Baer de katıldı.

Dobrindt burada yaptığı konuşmada, teknoloji merkezinde yenilikçi teknolojiler ve İHA güvenliği üzerine araştırmalar yapılacağını belirtti.

Daha önce, Federal Polis Teşkilatı bünyesindeki mobil İHA savunma birimi ile federal hükümet ve eyaletlerin ortak İHA savunma merkezinin kurulduğuna işaret eden Dobrindt, teknoloji merkezinin de hibrit tehditlere karşı üç ayaklı güvenlik mimarisinin bir ayağı olduğunu söyledi.

Bu tehditler arasında giderek daha güçlü hale gelen ve aynı zamanda savunulması daha da zorlaşan İHA'ların özel bir rol oynadığını ifade eden Dobrindt, teknoloji merkezinde "güvenlik makamlarına bu yarışta bir avantaj sağlayacak teknolojiler üzerinde araştırmalar yapılacağını" kaydetti.

Dobrindt, ülkesinin her gün hibrit saldırıların hedefinde olduğunu vurgulayarak, Almanya'nın Avrupa'nın ortasında önemli bir yapı taşı olduğundan hedef alındığını savundu.

"Almanya'yı hedef alan, tüm Avrupa'yı vurur." diyen Dobrindt, casusluğun, sabotajların, istikrarsızlaştırmanın, nüfuz kullanımının ve manipülasyonların bu tehdidin parçası olduğunu ifade etti.

Dobrindt, "21. yüzyılın gölge savaşını yaşadıklarını" aktararak Almanya'da güvenlik tehdidinin arttığını, son dönemde dost ülkelerin istihbarat servislerinden yapılan uyarıların da arttığını kaydetti.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Teknoloji, Havacılık, Güvenlik, Almanya, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da İHA Teknoloji Merkezi Açıldı - Son Dakika

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