Almanya\'da İngilizce lisans programları artıyor

(İSTANBUL) - Almanya'da yükseköğretimin ana eğitim dili Almanca olmaya devam ederken, İngilizce eğitim verilen lisans programlarının sayısı artıyor. Alman Akademik Değişim Servisi'nin (DAAD) verilerine göre, ülkede yaklaşık 420 İngilizce lisans programı bulunuyor. Bazı üniversitelerde ise öğrencilerin eğitime İngilizce başlayıp ilerleyen dönemlerde Almanca'ya geçtiği farklı modeller uygulanıyor.

DAAD verilerine göre, Almanya'daki yükseköğretim kurumlarında İngilizce eğitim verilen programların toplam sayısı yaklaşık 2 bin 400'e ulaştı. Bunların yaklaşık 420'si lisans, bin 930'u ise yüksek lisans düzeyinde gerçekleşti.

İngilizce programların yüksek lisans düzeyindeki payı daha yüksekken, lisans programlarında bu oran yaklaşık yüzde 4 seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle İngilizce lisans eğitimi Almanya'da hala toplam programlar içinde sınırlı bir alan oluşturuyor.

EĞİTİME İNGİLİZCE BAŞLAYIP ALMANCA DEVAM EDİYORLAR

Bu yaklaşımın örneklerinden biri Bavyera'daki Ansbach Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde uygulanıyor. Üniversitenin bazı lisans programlarında eğitim İngilizce başlıyor. Öğrenciler eğitimleri sırasında Almanca yeterliliklerini geliştiriyor ve ilerleyen dönemlerde derslere Almanca devam ediyor.

Ansbach Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Christian Wilisch, bu yapının temelinde uluslararası öğrencilerin üniversite eğitimine başlamadan önce uzun bir Almanca hazırlık sürecini tamamlamak zorunda kalmaması fikrinin bulunduğunu belirtiyor.

Wilisch, öğrencilerin akademik eğitime İngilizce başlayabilmesinin üniversiteye geçiş sürecini kolaylaştırdığını, Almancanın ise lisans eğitiminin bir parçası olarak geliştirildiğini ifade ediyor.

Programın dil modelindeki hedefi anlatan Wilisch, "Hedefimiz dördüncü yarıyıldan sonra öğrencilerin Almanca dersleri takip edebilecek seviyeye gelmesi" değerlendirmesinde bulundu.

ALMANCA YALNIZCA AKADEMİK EĞİTİM İÇİN DEĞİL

Modelde Almanca, üniversiteye kabul edilmeden önce tamamlanması gereken bir ön koşul olarak değil, öğrencinin eğitim süreci içinde geliştirdiği bir yeterlilik olarak ele alınıyor.

İlk dönemlerde İngilizce yürütülen akademik eğitimle birlikte Almanca dersleri de programa dahil ediliyor. İlerleyen dönemlerde teknik derslerin Almanca yürütülmesiyle öğrencilerin dili yalnızca günlük yaşamda değil, akademik ve mesleki ortamda da kullanabilecek düzeye ulaşması hedefleniyor.

Bu yaklaşım özellikle Almanya'da eğitim sonrasında staj yapmak veya çalışma hayatına katılmak isteyen uluslararası öğrenciler açısından dil öğrenimini üniversite eğitiminin doğrudan bir parçası haline getiriyor.

UYGULAMALI EĞİTİM ÖNE ÇIKIYOR

Almanya'daki Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri, akademik eğitimin yanı sıra uygulama, proje ve iş dünyasıyla bağlantılı öğrenme süreçlerine ağırlık veren yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor.

Ansbach'taki model de İngilizce eğitimi yalnızca bir dil tercihi olarak ele almıyor. Öğrencilerin Almanya'daki akademik sisteme, uygulamalı projelere ve ilerleyen aşamalarda iş dünyasına uyum sağlayabilecek dil ve mesleki yeterlilikleri birlikte geliştirmeleri amaçlanıyor.

Üniversitede bu yapı Uygulamalı Yaşam Bilimleri Teknolojileri (Applied Life Science Technologies) ve Uygulamalı Sürdürülebilir Mühendislik (Applied Sustainable Engineering) lisans programlarında uygulanıyor.

Uygulamalı Yaşam Bilimleri Teknolojileri, Endüstriyel Biyoteknoloji ile Biyomedikal Mühendisliği'nin kesişimine odaklanan modern bir yaşam bilimleri programı; Uygulamalı Sürdürülebilir Mühendislik ise sürdürülebilir üretim teknolojileri veya enerji sistemlerine odaklanan klasik bir mühendislik programı olarak öne çıkıyor.

BAŞVURULAR KASIM AYINDA BAŞLIYOR

Programlara başlangıç aşamasında Almanca yeterlilik şartı aranmıyor. Adaylardan en az B2 düzeyinde İngilizce bilgisi isteniyor.

Türkiye'den ve diğer ülkelerden alınan lise diplomalarının Almanya'daki üniversiteye giriş yeterliliğine uygunluğu ise uluslararası başvurularda kullanılan uni-assist sistemi üzerinden değerlendiriliyor. Üniversitenin yeni dönem başvurularının 2026 yılının Kasım ayında başlaması planlanıyor.