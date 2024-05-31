Almanya'da İslam Karşıtı Aktivist Bıçaklandı - Son Dakika
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Almanya'da İslam Karşıtı Aktivist Bıçaklandı

Almanya\'da İslam Karşıtı Aktivist Bıçaklandı

Almanya'da İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı aktivist Michael Stürzenberger, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından bıçaklandı. Saldırıda Stürzenberger ve onu korumaya çalışan polis ile görevli yaralandı. Saldırgan ise başka bir polis tarafından vurularak durduruldu. Stürzenberger, daha önce de bir saldırıya uğramıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, saldırıya tepki göstererek şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

31.05.2024 18:15
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Almanya'da İslam karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı aktivist Michael Stürzenberger, kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından bıçaklandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Mannheim'da düzenlenen İslam karşıtı mitingin hazırlık aşamasında kimliği belirlenemeyen bir kişinin, Michael Stürzenberger ve onu korumaya çalışan polis ile görevliyi bıçakladığı anlar yer alıyor.

İslamofobik hareket Pax Europa Yurttaş Hareketi'nin (BPE) yetkilisi Stefanie Kizina, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Michael Stürzenberger'in yüzünden ve bacağından yaralandığını belirterek, "Acil bir ameliyat geçiriyor. Görünüşe göre hayatı tehlikede değil. Bu kendisine yapılan ikinci ciddi saldırı." dedi.

Görüntülere göre toplam 3 kişiyi yaralayan saldırgan, başka bir polis tarafından vurularak durduruldu. Yaralanan saldırgan da hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer saldırgan ve yaralıların kimlikleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Aşırı sağcı aktivist Michael Stürzenberger, ülkenin istihbarat birimleri tarafından aşırılık yanlısı bir örgüt olarak sınıflandırılan İslamofobik hareket Pax Europa Yurttaş Hareketi'nin etkili isimlerinden biri olarak biliniyor.

Stürzenberger'in Mannheim şehir merkezinde BPE'nin "Siyasal İslam'ı durdurun" etkinliği kapsamında bir konuşma yapması planlanıyordu.

Stürzenberger, 2022 yılında Bonn'de yumruklu saldırya uğramıştı.

Başbakan Scholz'ten saldırıya tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Mannheim'daki saldırıya tepki gösterdi.

Scholz sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Mannheim'dan gelen görüntüler korkunç. Bir saldırgan tarafından birkaç kişi ciddi şekilde yaralandı. Düşüncelerim mağdurlarla birlikte." ifadesini kullandu.

Scholz paylaşımında demokrasilerde şiddetin kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, failin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

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