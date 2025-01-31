Almanya'da İşsizlik Oranı 3 Milyona Ulaştı

Güncel

Alman ekonomisi son yıllarda büyümede zorlanırken, Almanya'da işsizlik oranı erken seçimlere üç hafta kala neredeyse üç milyona yükseldi.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin ocak verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, ocakta Aralık 2024'e göre 186 bin kişi artarak 2 milyon 993 bine yükseldi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da ocakta 0,4 puan artarak yüzde 6,4'e çıktı.

Bu yıl işsiz sayısı 10 yıl sonra ilk kez sembolik sınır olan 3 milyonu aşabilir

Ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, ocakta eylüle göre 11 bin kişi artarak 2,88 milyon oldu. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti ocakta 14 bin kişi artması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmamış işsizlik oranı da ocakta 0,2 puan artışla yüzde 6,2'ye yükselerek, son 37 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Buna ek olarak, yaklaşık 300 bin çalışan da şirketlerindeki sipariş eksikliği nedeniyle tüm gün çalışamadıkları için kısa süreli çalışma yardımı alıyor.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, her yılın başında olduğu gibi Ocak 2025'te de işsizlik ve eksik istihdamın önemli ölçüde arttığını belirterek, "İstihdam artışı devam ediyor ancak giderek daha fazla ivme kaybediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'da geçen yıl için ortalama işsizlik 178 bin artışla 2,787 milyona yükselmişti. Ülkede 2023'te yüzde 5,7 olan ortalama işsizlik oranı geçen yıl yüzde 6'ya çıkmıştı.

Analistler, Alman ekonomisinin yakın zamanda bir toparlanma belirtisi göstermediğini belirterek, ülkede işsiz sayısının 10 yıl sonra ilk kez bu yıl sembolik sınır olan 3 milyonu aşacağını öngörüyor. İşsiz sayısı en son Şubat 2015'te 3 milyon 17 bin ile daha da yüksek bir seviyeye ulaşmıştı

"Zayıf ekonomik durum şu anda Alman iş gücü piyasasında gözle görülür izler bırakıyor"

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Zayıf ekonomik durum şu anda Alman iş gücü piyasasında gözle görülür izler bırakıyor." ifadesini kullandı.

Almanya'daki iş gücü piyasasının daha fazla büyüme için güçlü bir ekonomik teşvike ihtiyacı olduğunu ifade eden Heil, özel sektör yatırımlarının özellikle desteklenmesinin artık çok önemli olduğunu belirtti.

Heil, "Buna ek olarak, özellikle imalat sanayimiz rekabetçi enerji fiyatlarına ihtiyaç duymaktadır. Küresel siyasi değişimler ışığında, Almanya ve Avrupa Birliği olarak açık satış pazarları için çalışmaya devam etmeliyiz. Bu aynı zamanda istihdamımızın da yararınadır." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketlerin iş gücünü azaltma eğilimi devam ediyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) ocak ayına ilişkin İstihdam Barometresi anketine göre, Almanya'daki neredeyse sanayinin tüm sektörleri çalışan sayılarını azaltmak istiyor.

Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, "İş gücü piyasasındaki durum gerginliğini koruyor. Şirketlerin iş gücünü azaltma eğilimi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisi ve erken seçim

Öte yandan, Almanya ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme kaydetti.

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,2 küçülen ekonomi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.

Analistler, siyasi belirsizliğin, yurt dışından gelen artan rekabetin, yüksek enerji maliyetlerinin, hala yüksek olan faiz oranlarının ve belirsiz ekonomik beklentilerin Alman ekonomisini baskıladığını belirterek, ekonomide 2025 yılı için sadece hafif bir büyüme bekliyor.

Öte yandan, Almanya'da hükümet 29 Ocak'ta bu yıl için daha önce yüzde 1,1 olarak açıklanan büyüme beklentisini, zayıf küresel talep, jeopolitik belirsizlik ve ticari gerginliklerin etkisiyle yüzde 0,3'e düşürdü.

Almanya'da başta bütçe olmak üzere ekonominin nasıl canlandırılacağı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle üç partili koalisyon hükümeti Kasım 2024'te dağılmıştı.

Ülkede 23 Şubat'ta erken seçimler yapılacak. Seçimler için yürütülen kampanyanın en önemli konularından birisi de ekonomi.