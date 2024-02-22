Almanya'da Katolik Piskoposlar, AfD'ye oy verilmemesi çağrısı yaptı - Son Dakika
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Almanya'da Katolik Piskoposlar, AfD'ye oy verilmemesi çağrısı yaptı

Almanya\'da Katolik Piskoposlar, AfD\'ye oy verilmemesi çağrısı yaptı

Almanya'da düzenlenen Katolik Piskoposlar Konferansı'nda, etnik milliyetçiliğin Hıristiyanlıkla bağdaşmadığı gerekçesiyle aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisine (AfD) oy verilmemesi çağrısı yapıldı. Açıklamada, aşırı sağcı partilerin Hıristiyanlar için bir siyasi faaliyet alanı olamayacağı vurgulandı.

22.02.2024 22:51
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Almanya'da Katolik piskoposlar, etnik milliyetçiliğin Hıristiyanların tanrı ve insanlık görüşüyle ??bağdaşmadığı gerekçesiyle, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisine (AfD) oy verilmemesi yönünde çağrıda bulundu.

Katolik Piskoposlar Konferansı, Bavyera eyaletinin Augsburg kentinde düzenlendi.

Toplantının ardından yayınlanan açıklamada, Almanya'daki tüm vatandaşlara, aşırı sağdan gelen siyasi teklifleri reddetmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada, etnik milliyetçiliğin, Hristiyanlığın "tanrı ve insanlık" görüşüyle ??bağdaşmadığı belirtilerek, dolayısıyla AfD ve onun gibi aşırı sağ görüşleri savunan partilere oy verilmemesi istendi.

Sağcı popülizme işaret edilen açıklamada, "Aşırı sağcı partiler ve bu ideolojinin çevresinde toplanan partiler, bu nedenle Hıristiyanlar için bir siyasi faaliyet alanı olamazlar ve seçilemezler." ifadesi kullanıldı.

Müslüman, Yahudi ve yabancı karşıtı AfD'li politikacıların gizli bir toplantıda yaptıkları göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik planların sızmasının ardından AfD'ye ülke çapında tepki gelmişti.

Kaynak: AA

Almanya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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