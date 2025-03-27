Almanya'da Kilise Üyeleri 1 Milyondan Fazla Azaldı - Son Dakika
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Almanya'da Kilise Üyeleri 1 Milyondan Fazla Azaldı

2024'te Almanya'da 1 milyondan fazla kilise üyesi kaybedildi. Protestan ve Katolik kiliseleri büyük krizle karşı karşıya.

27.03.2025 20:16
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Almanya'da kiliselerin 2024'te 1 milyondan fazla üye kaybettiği bildirildi.

Alman Protestan Kilisesinden (EKD) yapılan açıklamada, geçen yıl Protestan Kilisesinin 580 bin, Katolik Kilisesinin yaklaşık 576 bin üye kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu üye kayıplarına ölümlerin de dahil olduğuna işaret edildi.

2024'te Katolik Kilisesinden kendi isteğiyle ayrıların sayısının yaklaşık 322 bin, Protestan Kilisesinden ayrılanların sayısının da yaklaşık 345 bin olduğu belirtilen açıklamada, geçen yıl sonu itibarıyla Katolik Kilisesinin 19,7 milyon, Protestan Kilisesinin de 17,9 milyon üyesi olduğu aktarıldı.

Böylece Katoliklerin sayısı ilk kez 20 milyon, Protestanların sayısı da 18 milyon sınırının altına geriledi.

Alman Piskoposlar Konferansı (DBK) Başkanı Georg Baetzing de açıklamasında, Almanya'daki kiliselerin durumunun kolay olmadığını ve büyük bir güven kriziyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Baetzing, hiçbir şeyi görmezden gelmek istemediklerine işaret ederek, "Tam tersine, sorumluluğumuzla yüzleşiyoruz. Bu aynı zamanda cinsel istismar suçlarıyla hesaplaşmayı da içeriyor." ifadelerini kullandı.

Katolik reform hareketi olan "We are Church"ten yapılan açıklamada da üye kaybının sürekli küçülme sürecinin endişe verici bir işareti olduğu, rakamların giderek daha fazla insanın kiliseyi terk ettiği istikrarlı bir süreci belgelediği kaydedildi.

Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Kültür, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Kilise Üyeleri 1 Milyondan Fazla Azaldı - Son Dakika

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