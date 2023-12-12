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Almanya'da koalisyon hükümeti ortakları arasında anket yapılacak - Son Dakika
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Almanya'da koalisyon hükümeti ortakları arasında anket yapılacak

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümetinin ortağı olan FDP, üyelerine koalisyonda kalıp kalmama konusunda anket yapacak. Ankette üyelere, koalisyonda devam etme veya ayrılma seçenekleri sunulacak.

Almanya\'da koalisyon hükümeti ortakları arasında anket yapılacak
12.12.2023 - 13:43,  Güncelleme: 13:46
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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Partinin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümetinin ortaklarından FDP'nin üyelerine koalisyonda kalıp kalmama konusunda temayül yoklaması yapacağı bildirildi.

FDP'nin açıklamasına göre, parti üyelerine, SPD ve Yeşiller Partisi ile koalisyon hükümetinde devam edip etmeme yönündeki görüşlerinin sorulacağı ankette "evet" ve "hayır" seçeneklerinin olacağı belirtildi.

Parti tüzüğüne göre, anketlerdeki sonuçların uygulanma zorunluluğu bulunmuyor ancak parti organları karar alırken üyelere yapılan anketlerin sonuçlarını tavsiye niteliğinde dikkate alabiliyor.

Oylamanın partinin üye portalı aracılığıyla birkaç gün içinde çevrim içi yapılması bekleniyor.

Ülkedeki son anketlere göre, üçlü koalisyon hükümetine halk desteği, hükümetin kurulduğu günden bu yana en düşük seviyede bulunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Almanya'da koalisyon hükümeti ortakları arasında anket yapılacak - Son Dakika
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