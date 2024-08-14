Almanya'da Kuzey-Akım Boru Hatları Saldırısıyla İlgili Ukraynalı Hakkında Tutuklama Emri

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Almanya'da Federal Başsavcılığın, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey-Akım boru hatlarına yönelik 2022'de yapılan saldırılarla ilgili bir Ukraynalı hakkında tutuklama emri çıkardığı bildirildi.

Alman kamu yayıncısı ARD ile Süddeutsche Zeitung ve Die Zeit gazetelerinin ortak haberine göre, Federal Başsavcılık, Baltık Denizi'nde yaklaşık 2 yıl önce Kuzey-Akım boru hatlarına yönelik saldırılarla ilgili Ukrayna vatandaşı Volodimir Z. hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkardı.

Habere göre, şüphelinin son olarak Polonya'nın başkenti Varşova'nın batısındaki bir bölgede yaşadığını düşünen Alman makamları, haziranda Volodimir Z. hakkında çıkarılan tutuklama emrini Polonya'ya iletti.

Polonya tarafının Almanya'nın adli yardım talebine yanıt vermediği aktarılan haberde, Polonyalı yetkililerin Volodimir Z'yi neden tutuklamadığının bilinmediği kaydedildi.

Alman makamlarının Volodimir Z'nin yanı sıra biri kadın iki Ukraynalının daha saldırılarda yer aldığından şüphelendiği, dalgıç olan bu kişilerin saldırılarda kullanılan patlayıcıları boru hatlarına bağlamış olabileceği ifade edildi. Haberde, Alman makamların bu konudaki "ipuçlarını yabancı bir ülkenin istihbarat servisinden aldığı" bilgisi paylaşıldı.

Tutuklama emrinin çıkarılmasında 8 Eylül 2002'de Rügen adasında radara yakalanan ve dalgıç malzemeleri taşıdığından şüphelenilen beyaz bir minibüsün önemli rol oynadığı aktarıldı. Radarın çektiği fotoğrafta minibüsün içinde Volodimir Z. ile benzerliği bulunan bir kişinin yer aldığı belirtildi.

Polonya Savcılığından Alman Haber Ajansı DPA'ya yapılan açıklamada ise Kuzey-Akım boru hatlarına yönelik saldırılara ilişkin bir şüphelinin yakalanmasına ilişkin Almanya'dan tutuklama emri alındığı ancak şüphelinin ikamet ettiği yerde bulunamadığı ifade edildi.

Açıklamada, aranan Ukraynalının temmuz başında Polonya-Ukrayna sınırını geçtiği, şüphelinin "arananlar listesinde" yer almadığı, bu yüzden Polonya sınır güvenliği memurlarının bu kişinin yakalanmasına ilişkin bilgiye ve dayanağa sahip olmadığı kaydedildi.

Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen saldırılar, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Boru hatlarında meydan gelen patlamalar Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki Bornholm adası yakınlarında kaydedilmişti.

Alman basınında sabotaj olarak nitelenen saldırılarla ilgili Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca soruşturma başlatılmış ancak Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı. ???????

Alman basınında yer alan önceki haberlerde, 5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.