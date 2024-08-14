Almanya'da Kuzey-Akım Boru Hatları Saldırısıyla İlgili Ukraynalı Hakkında Tutuklama Emri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da Kuzey-Akım Boru Hatları Saldırısıyla İlgili Ukraynalı Hakkında Tutuklama Emri

Almanya'da Federal Başsavcılığın, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey-Akım boru hatlarına yönelik 2022'de yapılan saldırılarla ilgili bir Ukraynalı hakkında tutuklama emri çıkardığı bildirildi.

14.08.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Federal Başsavcılığın, Rus gazını Avrupa'ya taşıyan Kuzey-Akım boru hatlarına yönelik 2022'de yapılan saldırılarla ilgili bir Ukraynalı hakkında tutuklama emri çıkardığı bildirildi.

Alman kamu yayıncısı ARD ile Süddeutsche Zeitung ve Die Zeit gazetelerinin ortak haberine göre, Federal Başsavcılık, Baltık Denizi'nde yaklaşık 2 yıl önce Kuzey-Akım boru hatlarına yönelik saldırılarla ilgili Ukrayna vatandaşı Volodimir Z. hakkında Avrupa çapında tutuklama emri çıkardı.

Habere göre, şüphelinin son olarak Polonya'nın başkenti Varşova'nın batısındaki bir bölgede yaşadığını düşünen Alman makamları, haziranda Volodimir Z. hakkında çıkarılan tutuklama emrini Polonya'ya iletti.

Polonya tarafının Almanya'nın adli yardım talebine yanıt vermediği aktarılan haberde, Polonyalı yetkililerin Volodimir Z'yi neden tutuklamadığının bilinmediği kaydedildi.

Alman makamlarının Volodimir Z'nin yanı sıra biri kadın iki Ukraynalının daha saldırılarda yer aldığından şüphelendiği, dalgıç olan bu kişilerin saldırılarda kullanılan patlayıcıları boru hatlarına bağlamış olabileceği ifade edildi. Haberde, Alman makamların bu konudaki "ipuçlarını yabancı bir ülkenin istihbarat servisinden aldığı" bilgisi paylaşıldı.

Tutuklama emrinin çıkarılmasında 8 Eylül 2002'de Rügen adasında radara yakalanan ve dalgıç malzemeleri taşıdığından şüphelenilen beyaz bir minibüsün önemli rol oynadığı aktarıldı. Radarın çektiği fotoğrafta minibüsün içinde Volodimir Z. ile benzerliği bulunan bir kişinin yer aldığı belirtildi.

Polonya Savcılığından Alman Haber Ajansı DPA'ya yapılan açıklamada ise Kuzey-Akım boru hatlarına yönelik saldırılara ilişkin bir şüphelinin yakalanmasına ilişkin Almanya'dan tutuklama emri alındığı ancak şüphelinin ikamet ettiği yerde bulunamadığı ifade edildi.

Açıklamada, aranan Ukraynalının temmuz başında Polonya-Ukrayna sınırını geçtiği, şüphelinin "arananlar listesinde" yer almadığı, bu yüzden Polonya sınır güvenliği memurlarının bu kişinin yakalanmasına ilişkin bilgiye ve dayanağa sahip olmadığı kaydedildi.

Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen saldırılar, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Boru hatlarında meydan gelen patlamalar Danimarka'nın Baltık Denizi'ndeki Bornholm adası yakınlarında kaydedilmişti.

Alman basınında sabotaj olarak nitelenen saldırılarla ilgili Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca soruşturma başlatılmış ancak Danimarka ve İsveç soruşturmaları sonlandırmıştı. ???????

Alman basınında yer alan önceki haberlerde, 5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

Ukrayna, Almanya, Dünya, Uluslararası, Suç, Enerji, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Kuzey-Akım Boru Hatları Saldırısıyla İlgili Ukraynalı Hakkında Tutuklama Emri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
19:19 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi 27 yıl hapisle aranan Hülya, Sedat olarak yakayı ele verdi
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
10:21 Eski Fenerbahçeli şov yaptı, Karabağ 7 golle turladı Eski Fenerbahçeli şov yaptı, Karabağ 7 golle turladı
10:17 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
10:12 Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi Madonna, kendisinden 37 yaş küçük yeni erkek arkadaşı Akeem Morris ile el ele görüntülendi
09:59 Bir garip ’kiralık’ ilanı Görenler dönüp bir daha bakıyor Bir garip 'kiralık' ilanı! Görenler dönüp bir daha bakıyor
09:58 Mourinho, ’’Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdık’’ dedi, taraftarlar çılgına döndü Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 20:54:48. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Kuzey-Akım Boru Hatları Saldırısıyla İlgili Ukraynalı Hakkında Tutuklama Emri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement