Almanya'da Müslümanlara Ayrımcılık Artıyor

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Almanya'da Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, ülkede Müslümanların yoğun bir şekilde ayrımcılığa uğradığını gözlemlediklerini söyledi.

Ataman, başkent Berlin'de Alman hükümetinin Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı ve Irkçılıkla Mücadele Sorumlusu Reem Alabali-Radovan, Antiziganizmle Mücadele Sorumlusu Mehmet Daimagüler, Antisemitizm Sorumlusu Felix Klein, Cinsiyet Çeşitliliği Sorumlusu Sven Lehman ve Engelliler Sorumlusu Jürgen Dusel ile düzenlediği basın toplantısında ülkedeki ayrımcılığa ilişkin hazırlanan raporu tanıttı.

Bu raporun Federal Meclis'e (Bundesliga) sunulacağını aktaran Ataman, ülkede ayrımcılığa uğradığını ifade eden insanların sayısının giderek arttığını, nefret suçlarının da çoğaldığını belirtti.

Ataman, insanları ayrımcılığa karşı koruması gereken Eşit Muamele Yasası'nın zayıf ve noksan olduğunu aktardı.

2021-2023 yıllarında 20 binin üzerinde ayrımcılığa ilişkin şikayet aldıkları bilgisini paylaşan Ataman, Müslüman karşıtı ırkçılığa dayalı ayrımcılık şikayetlerinin de arttığını kaydetti.

Genel ırkçılık alanında bakıldığında Müslüman karşıtı ırkçılıkla ilgili şikayetlerin yine de az olduğunu, bunun da insanların Eşit Muamele Yasası'nın var olduğunu bilmediklerinden kaynaklanmış olabileceğini ifade eden Ataman, "Almanya'da Müslümanların yoğun bir ayrımcılığa maruz kaldığını gözlemliyoruz. Bunu başka araştırmalardan ve iş yerlerindeki (ayrımcılık) olaylarından biliyoruz." dedi.

Ataman, özellikle de başörtülü kadınların ayrımcılığa uğradığına işaret ederek "Son yıllarda kamusal alanda da ayrımcılığa uğrayan insanları görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kamusal alanda, özellikle eğitim alanında, Eşit Muamele Yasası'nın geçerli olmadığını belirten Ataman, bunun için de insanların Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'ne şikayette bulunmadığını kaydetti.

Ataman, Thüringen ve Saksonya'da 1 Eylül'de yapılan ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin birinci çıktığı eyalet seçimlerine de değinerek, Almanya'da 1945'ten sonra ilk kez aşırı sağcıların bir seçimi kazanmasının yeni bir dip nokta olduğuna işaret etti.

"Görünüşe göre, aşırı sağcılar seçimlerde ne kadar başarılı olursa, insanlar onların tutumlarını o kadar meşru buluyor." diye konuşan Ataman, insanların bu gelişmelerden etkilendiğini vurguladı.

Ataman, "ülkenin ayrımcılık kriziyle karşı karşıya" olduğunun altını çizerek, "Pek çok insan kendisine, 'Burada hala güvende miyim? Almanya beni ve ailemi korumak için ne yapıyor? diye soruyor. Bunlar meşru sorular." şeklinde konuştu. Bu soruların siyasetçiler tarafından cevaplanması gerektiğine dikkati çeken Ataman, Eşit Muamele Yasası'nın çoğu zaman insanları korumadığını söyledi.

Alman hükümetinin Eşit Muamele Yasası'nı yenilemeyi geciktirdiğini ve sürüncemede bıraktığını aktaran Ataman, "Almanya'da insanların ayrımcılığa karşı gerektiği gibi korunması konusunda anlaşma sağlanamıyor." dedi.

Ataman, hükümetin koalisyon sözleşmesinde verdikleri sözü yerine getirerek Eşit Muamele Yasası'nın yenilenmesi çağrısında bulundu.