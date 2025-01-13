Almanya'da Polis, Kesici Aletle Saldıran Kişiyi Vurdu

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Almanya'da polisin, Kassel kenti yakınlarındaki Bruchsal beldesinde, elinde kesici alet bulunan 48 yaşındaki bir kişiyi ateş ederek öldürdüğü bildirildi.

Karlsruhe Savcılığı ve Baden-Württemberg Eyaleti Kriminal Polisinden yapılan ortak basın açıklamasında, polisin kendisine mukavemette bulunan bir kişiyi silahla öldürdüğü ifade edildi.

Ölen kişi hakkında savcılığın "zorla psikiyatri kliniğine götürme" kararı bulunduğu aktarılan açıklamada, olayın söz konusu kişinin psikiyatri kliniğine götürüleceği esnada meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, kapıyı açmakta direnen 48 yaşındaki kişinin, bıçak ve satırla polise saldırdığı ve bu esnada polisin silah kullandığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın koordineli şekilde sürdüğü ifade edildi.