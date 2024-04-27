Almanya'da polisten Filistin destekçilerine sert müdahale - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'da polisten Filistin destekçilerine sert müdahale

Almanya'nın başkenti Münih'te bir araya gelen binlerce Filistin destekçisi polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Alman polisi, bazı göstericileri yere yatırarak ters kelepçe taktı.

27.04.2024 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Almanya'da polisten Filistin destekçilerine sert müdahale

BERLİN - Almanya'nın başkenti Münih'te bir araya gelen binlerce Filistin destekçisi polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Alman polisi, bazı göstericileri yere yatırarak ters kelepçe taktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, Almanya'da her hafta sonu olduğu gibi bugün de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Birleşik Filistin Milli Komitesi'nin başkent Berlin'deki Hermannplatz Meydanı'nda düzenlediği yürüyüş Filistin milli marşının okunmasıyla başladı. Yapılan konuşmaların ardından Mehringdamm Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçen yaklaşık bin Filistin destekçisi, "Filistine Özgürlük", "Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor" gibi sloganlar atarken, "Soykırımı durdurun", "Hitler ölmedi" yazan pankartlar taşıdı. Gösteriye destek veren Yahudi bir çiftin ise "Yahudiler soykırıma karşı" yazan bir pankart taşıdığı görüldü.

"Almanya, İsrail'e silah satışını durdurmalı"

Başkentteki gösteride eylemciler, İsrail'in Filistin'deki saldırılarının sona erdirilmesini ve Almanya'nın İsrail'e silah sevkiyatını durdurmasını istedi. Daha çok İsrail'in saldırganlığına göz yuman siyasetin ve siyasetçilerin hedef alındığı konuşmalarda, "Alman ve Avrupa kamuoyundan gerçeği olduğu gibi görmelerini, Filistin halkının 76 senedir, İsrail işgali ve saldırganlığı altında zulüm gördüğünü kabul etmelerini istiyoruz. Yapılan saldırıların ve insanların katledilmesinin bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Filistinlilerin kendi kararlarını kendilerinin verebilmesini, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına izin verilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Berlin polisinden sert müdahale

Sakin başlayan ve sakin biten yürüyüşün ardından Alman polisi bazı göstericileri zor kullanarak gözaltına aldı. Bir bankanın içerisine giren göstericiler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polisin orantısız güç kullanarak bazı göstericileri yere yatırdığı ve ters kelepçe taktığı görüldü. Polisler, ters kelepçeli bir göstericiyi de saçından çekerek araca bindirdi. Sert müdahale nedeniyle yaralanan bazı göstericiler için ise ambulans çağırıldı.

Kaynak: İHA

Filistin, Almanya, Münih, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da polisten Filistin destekçilerine sert müdahale - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:15 İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda Tekstil Deposu Yangını İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda Tekstil Deposu Yangını
22:52 Adıyaman’da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu Adıyaman'da bir polis, karakolda meslektaşlarına silahla ateş açtı: 2 polis şehit oldu
21:12 İYİ Parti’nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan ilk sözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan ilk sözler
20:57 Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
20:50 İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayı’nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Müsavat Dervişoğlu yeni genel başkan seçildi
23:23 Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez Bülent Uygun, Manaj-Galatasaray iddialarına noktayı koydu: Feriştahı gelse görüşemez
22:26 Mert Hakan Yandaş’dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz Mert Hakan Yandaş'dan gazeteciye olay cevap: Köpek gibi korkuyorsunuz!
22:07 Aralarında sorun mu var İsmail Kartal, Dzeko’yu neden yedek bıraktığını açıkladı Aralarında sorun mu var? İsmail Kartal, Dzeko'yu neden yedek bıraktığını açıkladı
21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İYİ Parti’nin yeni lideri Dervişoğlu’na tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'na tebrik telefonu
21:47 Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe’den yana kullandı Serdar Topraktepe: Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı
21:32 Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu Polis, 2 grubun taşlı ve sopalı kavgasında bir saldırganı bacağından vurdu
20:42 Sakarya’da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi: 12 yaralı
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 23:38:33. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da polisten Filistin destekçilerine sert müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement