Almanya'da RAF Üyesi Daniela Klette 13 Yıl Hapse Çarptırıldı

Almanya'da eski Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) Üyesi Daniela Klette, 13 yıl hapse çarptırıldı.

Verden kentindeki mahkeme, Klette'yi 1999-2016 yıllarında para taşıma araçları ve süpermarketlere yönelik bir dizi silahlı soyguna katılmaktan suçlu buldu.

13 yıl hapis cezasına çarptırılan Klette'nin eski RAF üyeleri Burkhard Garweg ve Ernst-Volker Staub ile yıllarca saklandığı bu süreçte silahlı soygunlarla finansman sağladığı belirtildi.

Eski RAF üyesi Klette, 2024'te Berlin'in Kreuzberg semtinde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

1970'te kurulan RAF, Almanya'da suikastlar, adam kaçırmalar ve bombalı saldırılarla tanınmıştı.

Örgüt, 1998'de kendini feshettiğini açıklamıştı.