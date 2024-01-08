 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Almanya'da Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi Kuruldu

Berlin'de düzenlenen basın toplantısıyla Sahra Wagenknecht'in liderliğindeki BSW Partisi resmen kuruldu. Parti, siyaset, bilim, kültür ve iş çevrelerinden 44 kurucu üyeyle Almanya'da derin bir değişim potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Parti, Avrupa Parlamentosu seçimleri ve eyalet parlamentosu seçimlerine katılacak ve yeni parti programı 2025 federal seçimlerine kadar geliştirilecek.

Almanya\'da Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi Kuruldu
08.01.2024 - 19:45,
Abone Ol

Almanya'da "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW)" Partisi resmen kuruldu.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısıyla partinin kurulduğunu açıklayan eski Sol Parti milletvekili Sahra Wagenknecht, Amira Mohamed Ali ile kendisinin partinin eş başkanları olduğunu ifade etti.

Wagenknecht, siyaset, bilim, kültür ve iş çevrelerinden ve sendikalardan toplam 44 kurucu üyeleri bulunduğunu belirterek, "Almanya'nın yeni bir güce ihtiyacı var." dedi.

Almanya'daki parti yelpazesini ve ülke siyasetini temelden değiştirme potansiyeline sahip bir partinin temelini attıklarını vurgulayan Wagenknecht, bugünü "tarihi bir gün" olarak niteledi.

Ülkede derin bir belirsizlik olduğunu savunan Wagenknecht, "Planı olmayan bir hükümetle karşı karşıyasınız. Beceriksizlik ve kibir dolu bir hükümet çevresi mevcut. Bu durum ülkeyi bölüyor ve geleceği tehlikeye atıyor." diye konuştu.

Wagenknecht, partinin haziran ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimi ile sonbaharda Saksonya, Thüringen ve Brandenburg eyaletlerinde yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerine katılacağını da açıkladı.

Wagenknecht, yeni parti programının 2025 federal seçimlerine kadar üye ve uzmanlarla birlikte geliştirileceğini dile getirerek, "İlk kurultay 27 Ocak'ta gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Kurulan yeni partide Prof. Shervin Haghsheno başkan yardımcılığı, milletvekili Christian Leye de genel sekreterliğe getirildi.

Eski Sol Parti siyasetçisi Fabio de Masi ve uzun süredir Sosyal Demokrat Parti'de siyaset yaptıktan sonra istifa eden eski Düsseldorf Belediye Başkanı Thomas Geisel'in yeni partinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olacakları ifade edildi.

Uzun zamandan beri Sol Parti yönetimiyle görüş ayrılığı yaşayan Wagenknecht ve kendisiyle hareket edenler, daha önce de aynı isimle bir dernek kurmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sahra Wagenknecht, Almanya, Berlin, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi Kuruldu - Son Dakika


20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı

Son Dakika
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 20:31:46. #1.13#
SON DAKİKA: Almanya'da Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement