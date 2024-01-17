Almanya\'da SDP milletvekilleri AfD\'nin yasaklanmasını istiyor

Almanya'daki Sosyal Demokrat Partinin (SDP) göçmen kökenli milletvekillerinin aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) yasaklanması konusunun incelenmesini istedikleri bildirildi.

Tagesspiegel gazetesinin haberine göre, aralarında Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, Uyum Bakanı Reem Alabali-Radovan ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Mahmut Özdemir gibi isimlerin bulunduğu 25 milletvekili, ilgili makamlara gönderilmek üzere kaleme aldıkları mektupta, AfD konusunda endişelerini dile getirdi ve yasaklanması konusunun incelenmesi talebinde bulundu.

Mektupta, "AfD'ye karşı, özellikle de aşırı sağcı olduğu düşünülen eyalet temsilcilikleriyle ilgili olarak bir parti yasağı prosedürünün incelenmesinden yanayız. Faşist çabalar Anayasayı Koruma Dairesi ve cezai kovuşturma makamları için ilgilenilmesi gereken bir konudur." ifadelerine yer verildi.

AfD'li politikacılarla diğer aşırı sağcıların bir araya geldiği bir toplantıda milyonlarca göçmeni ülkeden kovma planlarının kendilerini derinden etkilediği aktarılan mektupta, "Özellikle de ailesinde göçmenlik geçmişi olan bizler, bu ülkenin güvenliği ve geleceği konusunda ciddi endişeler taşıyoruz. Birlikte duruyoruz, burada kalıyoruz ve kovulmayacağız." değerlendirmesinde bulunuldu.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, dün SWR radyosuna verdiği demeçte, AfD'yi yasaklama prosedürünün mümkün olduğuna inandığını söyledi.

Yeşiller Partisi Milletvekili Kassem Taher Saleh de AfD'nin yasaklanması çağrısında bulunarak, "AfD'nin aşırı sağcı planlarını gerçekleştirmesini engellemek için demokrasimizin bize sunduğu tüm araçları kullanmalıyız. Yasaklama prosedürü de bu araçlardan biridir." dedi.