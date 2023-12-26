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Almanya'da şiddetli yağışlar sonucu su baskınları - Son Dakika
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Almanya'da şiddetli yağışlar sonucu su baskınları

Almanya'nın Aşağı Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları sebebiyle bazı yerleşim birimlerinde insanlar evlerinden tahliye edildi. Rinteln kentinde 100'den fazla kişi, Windehausen beldesinde ise yaklaşık 400 kişi evlerinden tahliye edildi. Su baskınları ve nehirlerdeki su seviyesinin artması hayatı olumsuz etkiledi. Bölgedeki durum tehlikeli olduğu için Windehausen beldesine girişler yasaklandı.

Almanya\'da şiddetli yağışlar sonucu su baskınları
26.12.2023 - 18:41,
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Almanya'nın Aşağı Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları sebebiyle bazı yerleşim birimlerinde insanlar evlerinden tahliye edildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre son günlerde etkili olan şiddetli yağışların sebep olduğu su baskınları ve nehirlerdeki su seviyesinin artması hayatı olumsuz etkiledi.

Aşağı Saksonya'nın Rinteln kentinde su baskınlarından dolayı 100'den fazla kişi, Thüringen eyaletinin Windehausen beldesinde ise yaklaşık 400 kişi evlerinden tahliye edildi.

Heringen Belediye Başkanı Matthias Marquart yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun tehlikeli olduğunu ifade ederek Windehausen beldesinde elektriğin kesildiğini, beldeye girilemediğini ve sabit telefon hatlarının da çalışmadığını aktardı.

Tuvaletlerin de kulmlanılamadığını belirten Marquart, halka bölgeden ayrılma çağrısında bulundu.

Marquart, Windehausen'de yaşayan 500 kişiden 400'ünün yapılan çağrıya uyarak evlerinden ayrıldığını, 280 kişinin kriz masasına evlerinden ayrıldıklarını ve yakınlarının yanında kalacaklarını bildirdiğini kaydetti.

Heringen Belediyesinden yapılan açıklamada da Windehausen beldesine girişlerin yasaklandığı, sadece kurtarma ekiplerinin bölgeye girebileceği duyuruldu.

Aşağı Saksonya eyaletinin Goslar bölgesinde de Okertal barajında suyun en yüksek seviye ulaştığı belirtildi. Oker Nehri'nin taşma ihtimaline karşı da Braunschweig kentinde nehir yatağına yakın bazı yolların kapatıldığı aktarıldı.

Rinteln kentinde ise 108 kişinin tahliye edildiği, burada çok sayıda evin bodrum katını su bastığı, itfaiyenin kum torbalarıyla set oluşturarak su baskınlarına karşı mücadele ettiği kaydedildi.

Celle kentinde de yoğun yağışlar sebebiyle bölgedeki nehirlerdeki su seviyesinin arttığı ve bazı evlerin bodrum katlarının su altında kaldığı, bölgenin insansız hava araçlarıyla izlendiği belirtildi.

Oldenburg, Northeim ve Leer gibi birçok bölgede de itfaiye ekipleri ve gönüllülerin su baskınlarına ve nehirlerdeki su seviyesinin artmasına karşı mücadele ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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