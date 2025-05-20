Almanya'da Siyasi Suçlar Yüzde 40,2 Arttı - Son Dakika
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Almanya'da Siyasi Suçlar Yüzde 40,2 Arttı

2024'te Almanya'da siyasi saikli suçlar 84 bin 172'ye çıkarak tarihi bir artış gösterdi.

20.05.2025 14:34
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Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, 2024'de işlenen siyasi saikli suçların bir önceki yıla (2023) göre yüzde 40,2 artarak 84 bin 172'ye yükseldiğini aktardı.

Bakan Dobrindt, Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "2024 Siyasi Saikli Suçlar Raporu"nu kamuoyuna açıkladı.

Dobrindt, siyasi saikli suçların 2024'te yüzde 40,2 artarak 84 bin 172'ye yükseldiğini belirterek bu artışın, istatistiklerin tutulmaya başlandığı tarihten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını vurguladı.

Siyasi saikli suçlardaki artışın yalnızca seçim yılı olmasından kaynaklanmadığını belirten Dobrindt, asıl nedenin toplumdaki derinleşen kutuplaşma olduğunu vurgulayarak bu durumun, yeni hükümetin güvenlik önlemlerini hızla hayata geçirmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Aşırı sağ kaynaklı suçlarda ciddi artış yaşandığını vurgulayan Dobrindt, bu tehdit karşısında kararlı şekilde mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Dobrindt, demokrasiye yönelik en büyük tehdidin aşırı sağcılıktan kaynaklandığını savundu.

Almanya'da 2024'te 42 bin 788 aşırı sağ kaynaklı suç işlendi

Rapora göre, ülkede 2024'te 42 bin 788 aşırı sağ kaynaklı suç işlendi ve oran 2023'e göre yüzde 47,8 arttı.

2024'te aşırı solcular tarafından işlenen suç sayısının 9 bin 971 olarak kayda geçtiği raporda, 7 bin 343 suçun "yabancı ideoloji", 1877'sinin ise "dini ideoloji" kaynaklı olduğu aktarıldı, 22 bin 193 suçun ise herhangi bir kategoriye girmediği belirtildi.

Rapora göre, şiddet içerikli siyasi suçlar 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,3 artarak 4 bin 107'ye yükseldi. Bu vakaların 1488'inin aşırı sağ kaynaklı olduğu ifade edildi.

İslam karşıtı suçlarda yüzde 26,3 artış

Almanya'da 2024 yılında nefret suçları bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 21 bin 733'e yükseldi. Raporda, bu artışın önemli bir kısmını İslam düşmanlığına yönelik suçların oluşturduğu, bu suçların 2023'e kıyasla yüzde 26,3 artışla 1848'e ulaştığı belirtildi.

Rapora göre, 2024 yılında 79 camiye yönelik saldırı gerçekleştirildi; bu sayı, 2023'te 70'ti.

Öte yandan, 2024'te yabancı düşmanı suçlar bir önceki yıla göre yüzde 29,1 artarak 19 bin 481'e yükseldi; bu suçların yüzde 74,8'inin aşırı sağcılar tarafından işlendiği belirtildi.

Antisemitizm suçlarının da bir önceki yıla göre yüzde 20,8 artarak 6 bin 236'ya yükseldiği paylaşılan raporda, bunların 3 bin 16'sının aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da Siyasi Suçlar Yüzde 40,2 Arttı - Son Dakika

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