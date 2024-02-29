Almanya'da toplu taşıma çalışanları greve gitti

- Almanya'da toplu taşıma çalışanları ülke genelinde greve gitti
BERLİN - Almanya'da sendikanın çağrısı üzerine şehir içi toplu taşıma çalışanları greve gitti.
Almanya'da ulaşım sektöründeki grevler devam ediyor. Birleşik Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) toplu taşıma şirketleri ile görüşmeler çıkmaza girince 90 bin çalışanı ülke genelinde greve çağırdı. Ülkenin birçok eyaletinde otobüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarının hizmet vermeyi durdurması günlük hayatı olumsuz etkiledi. Çalışanların bir kısmı iş yerine zamanında yetişebilmek için bisiklet veya elektrikli scooter kullanırken, bazıları da taksileri tercih etti. Toplu ulaşım olmaması nedeniyle öğrencilerin de zorluk yaşadığı ülkede, hastane randevuları olanlar ise randevularını ertelemek zorunda kaldı.
Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde bazı bölgelerde, kısa süreli ve kısmi olarak başlayan grev, bugün itibarıyla ülkenin büyük bir bölümüne yayıldı. Yarın ise 90 bin çalışanın tamamını greve katılacak. Belediye tarafından işletilmeyen birçok banliyö treni veya yerel otobüs hatları greve katılmayacak.
Grevlerden Bavyera eyaleti etkilenmezken başta Brandenburg, Aşağı Saksonya, Saksonya-Anhalt, Kuzey Ren- Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletleri olmak üzere birçok eyalette çalışanlar iş bıraktı.
Almanya'nın en kalabalık şehri olan başkent Berlin, grevden en fazla etkilenen bölge oldu. Berlin'de, yerel saatle 03.00'te başlayan 35 saatlik grev, yarın 14.00'te sona erecek. Şehir içi banliyö treni 'S-Bahn' ise Alman Demiryolları'na ait olduğu için greve katılmayarak seferlerine devam etti.
Daha iyi çalışma şartları talep ediliyor
Sendika, işverenlerden çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep ediyor. Çalışma saatlerinin kısaltılmasını ve daha uzun dinlenme süreleri verilmesini isteyen sendikanın talepleri arasında ayrıca vardiya ve gece çalışmaları için ekstra ücret ödenmesi, bazı bölgelerde ise maaşların arttırılması yer alıyor.
İşverenlerle bir sonraki toplu sözleşme görüşmelerinin 11 Martta gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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